Il est peut-être le joueur français le “moins connu” de cette Summer League, mais il n’est pas le moins impactant. Léopold Delaunay se met en valeur avec les Golden State Warriors depuis le début de la compétition. Hier encore, face aux Memphis Grizzlies, l’arrière tricolore a inscrit 8 points en 12 minutes.

Léopold Delaunay est un joueur du Mans de 23 ans qui, après n’avoir pas été sélectionné lors de la Draft NBA 2023 s’est retrouvé catapulté aux Golden State Warriors lors de cette Summer League 2025. Invité surprise de l’effectif, l’arrière a séduit son coach Lainn Wilson qui lui a offert des minutes dont il a su profiter. Entre sa défense, sa capacité à driver et sa réussite au tir, le Français a placé son nom sur la carte NBA.

Ses statistiques en Summer League

vs Spurs : 1 rebond et 1 tir manqué en 3 minutes.

vs Heat : 11 points, 4 rebonds et 2 interceptions à 4/6 au tir en 17 minutes.

vs Jazz : 6 points, 7 rebonds et 1 passe à 3/6 au tir en 16 minutes.

vs Grizzlies : 8 points, 3 passes, 1 rebond et 1 interception à 3/4 au tir en 12 minutes.

À partir du moment où il a été sur la feuille de match, Léopold Delaunay l’a remplie. Et le plus impressionnant, c’est sans doute ses +/- qui prouvent son impact sur le parquet. Contre le Heat, dans une défaite, l’arrière a réussi un +18. Hier, face aux Grizzlies, +16, malgré un temps de jeu assez limité !

Watching Léopold Delaunay from @MSB_Officiel playing with the Warriors in the summer league and witnessing the same patterns he has in France is pretty cool!

– off-ball movement

– high activity

– ability to drive and pull-up pic.twitter.com/JUAehwBe1E

— Azad (@azmatlanba) July 10, 2025

Avec ce type de responsabilités dans des matchs de Summer League, il y a peu de chances que ses performances lui permettent de signer un contrat garanti dans la Grande Ligue, mais désormais, les responsables des Golden State Warriors vont l’avoir à l’oeil. Ce ne sera sans doute pas sa dernière expérience outre-Atlantique. En plus, il semble s’être très bien intégré dans le vestiaire.

The bench was hyped for this one ⚡️ pic.twitter.com/1VHsZxZYBm

— Golden State Warriors (@warriors) July 16, 2025

Il reste un match de Summer League à Léopold Delaunay pour encore plus se montrer. Rendez-vous jeudi soir à 4h00 du matin face aux Toronto Raptors.