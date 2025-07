Les Pelicans garantissent le salaire de Zion Williamson pour la saison 2025-26

Abonné aux blessures, Zion Williamson aurait pu être coupé par les Pelicans jusqu’au 15 juillet. La franchise du Bayou compte néanmoins toujours sur son joueur et entend construire son futur autour de lui.

Il est toujours amusant de regarder les petites clauses des contrats NBA, en particulier quand la franchise a mis pas mal de protections. Celui de Zion Williamson est particulièrement marquant. L’ailier-fort a passé un max de temps à l’infirmerie sur son début de carrière et les Pels avaient donc pris quelques précautions au moment de lui offrir un contrat max en 2022.

En clair, le salaire du joueur était conditionné à certains critères. 20% de celui-ci était versé si Zion Williamson avait rempli les critères physiques et notamment de poids lors de la saison précédente. 40% supplémentaires étaient validés si le joueur avait participé à au moins 41 matchs la saison précédente. 20% supplémentaires s’il avait joué 51 matchs et encore 20% s’il atteignait la barre des 61 matchs.

N’ayant joué que 30 matchs lors de la saison 2024-25, Zion Williamson aurait donc pu théoriquement être coupé par les Pels contre presque rien, puisque les deux dernières saisons ne sont pas garanties. Cette option était valable jusqu’au 15 juillet mais la franchise du Bayou n’a pas voulu l’utiliser.

Selon William Guillory de The Athletic, NOLA a validé pleinement le salaire du joueur pour la saison 2025-26 et entend bien s’appuyer sur lui dans le futur. Depuis son entrée en poste, Joe Dumars a répété à plusieurs reprises qu’il croyait en Zion et qu’il voulait construire autour de lui.

New Orleans a toujours les clefs puisque le joueur fera face aux mêmes conditions la saison prochaine (poids, nombre de matchs joués). À lui de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques pour s’éviter des frayeurs le 15 juillet 2026.

Source texte : The Athletic