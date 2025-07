Paul George dégomme les Hornets : ‘Ma carrière est terminée si je signe là-bas”

Ces dernières années, les Charlotte Hornets sont l’une des franchises les moins respectées de NBA. Paul George n’y a pas été avec le dos de la cuillère au moment de dire ce qu’il pensait de l’équipe de LaMelo Ball et, spoiler, il n’y jouera jamais.

Si l’expression “frapper un homme à terre” avait une signification en NBA, elle désignerait surement le fait de critiquer les Charlotte Hornets. Et dans son podcast, Paul George a ramené ses meilleurs crochets et autres écrasements de tête en se moquant ouvertement de la franchise de Caroline du Nord.

“Si je suis agent-libre, je ne signe pas à Charlotte parce qu’il n’y a aucune culture de la gagne là-bas. Charlotte est une ville incroyable, je pourrais y vivre, mais en terme de basket-ball, si je signe là-bas, ma carrière est terminée.”

Paul George on why he would never sign with the Charlotte Hornets:

“I’m not picking Charlotte just because there’s no winning culture there. My career is over with if I go there.”

Thoughts? 🤔

Via. @PodcastPShow / @Jswapculture pic.twitter.com/ajVSYLS4mf

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 16, 2025

En deux phrases, ce sont des joueurs, des dirigeants, des membres du staff et même des supporters qui se sont pris une baigne pouvant faire vaciller Francis Ngannou. Il faut dire que, ces dernières années, l’équipe ne fait que régresser et est plus connue pour ses performances sur les parquets judiciaires que sportifs.

Signer aux Hornets, c’est presque l’assurance d’obtenir un casier, mais pas dans un vestiaire, d’être jugé, mais pas par les analystes NBA. Lorsqu’un joueur des Hornets a un bon shoot, il faut peut-être s’assurer qu’il n’y a pas de trous de balle dans les alentours, si on dit que c’est un sacré passeur, gare à la mule.

Free agent F Miles Bridges has agreed on a three-year, $75 million deal to return to the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/8uQ2fLaDDC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024

Certes Paul George, au vu de sa dernière saison n’est peut-être pas le mieux placé pour parler, et s’il continue sur le même rythme pourrait s’y retrouver dans un horrible trade pour dump son salaire, mais difficile de ne pas voir son point. La dernière participation des Hornets aux Playoffs remonte à 10 ans et ils n’y ont été que trois fois depuis 2002. Le meilleur joueur de l’histoire de la franchise s’appelle sans doute Kemba Walker.

Alors oui, il y a sans doute des choses à changer dans ce vestiaire, mais de belles promesses apparaissent avec l’effectif actuel autour de LaMelo Ball et Brandon Miller… encore faut-il rester en forme.

Source texte : Podcast P