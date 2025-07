Nikola Jokic, un temps de jeu “surveillé” la saison prochaine ?

Toujours aussi dépendants de l’apport de Nikola Jokic, les Nuggets ont vu le temps de jeu du Joker exploser la saison dernière. Afin de l’avoir frais au moment des Playoffs, la franchise des Rocheuses pourrait bien réduire ses minutes durant la prochaine saison régulière.

De 34,6 minutes en 2024 à 36,7 minutes en 2025, le temps de jeu de Nikola Jokic a bien augmenté la saison passée. Il était le joueur le plus utilisé chez les Nuggets et même Top 5 au sein de la NBA ! Une stat d’autant plus marquante quand on sait que les pivots ne sont pas réputés pour avoir les plus grands temps de jeu en NBA. La preuve, parmi les Big men, seuls Karl-Anthony Towns et Domantas Sabonis l’accompagnent dans le Top 30 (et en fin de classement).

Qui dit gros temps de jeu dit souvent un moteur qui fume en avril et des jambes bien lourdes au moment de jouer les matchs les plus importants de la saison, en Playoffs. Les Nuggets en sont bien conscients et ils savent que les chances d’aller gagner le titre en 2026 seront plus grandes s’ils peuvent compter sur un Nikola Jokic en forme en avril.

Pour cela, David Adelman pourrait bien réduire le temps de jeu de sa star lors de la prochaine régulière, pour lui permettre d’être frais dans le money time de la saison. Le nouveau coach de Denver a répondu aux questions de Bennett Durando du Denver Post.

“Nous savons que l’une des choses les plus importantes que nous devons faire la saison prochaine est de prendre soin de lui et de nous assurer qu’il est la meilleure version de lui-même si nous nous qualifions en Playoffs. Alors oui, c’est une préoccupation [les minutes de Jokic, ndlr]. Mais il faut en parler. Il faut le faire de la bonne manière. C’est ce que nous allons faire.”

Entre les blessures des uns et l’apport pas toujours fiable du banc, les Nuggets ont souvent demandé à Jokic de sauver la patrie en 2025. Sa direction a d’ailleurs écouté l’opinion du Joker, puisque celui-ci voulait plus de profondeur dans le roster. Cam Johnson, Bruce Brown et Tim Hardaway Jr. sont déjà arrivés. La recrue qui pourrait le plus aider à reposer le Joker, c’est Jonas Valanciunas. Quelqu’un capable de jouer 15-20 bonnes minutes pour faire souffler Jokic. Reste que le cas du Lituanien est toujours flou puisque ce dernier a visiblement des envies d’Europe. Denver reste néanmoins confiant en le fait de pouvoir compter sur ses services à la rentrée.

Source texte : ESPN / Denver Post