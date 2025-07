Kevon Looney a décidé de partir des Golden State Warriors cet été après 10 ans de bons et loyaux services. Un choix motivé par un “manque de confiance” de son coaching staff. Le pivot s’est envolé pour la Nouvelle-Orléans et ses Pelicans.

Kevon Looney a une place importante dans l’histoires des Golden State Warriors. 10 saisons sous le même maillot c’est rare, mais avec trois bagues au bout des doigts c’est encore mieux. Le pivot a su progresser jusqu’à devenir, lors de certaines saisons, le titulaire au poste 5 et un cador du vestiaire.

Mais l’année dernière, son rôle a été diminué par le coaching staff de la franchise californienne. De 36 titularisations en 2023-24 à 6 la saison suivante, le choc a été violent pour “Loon”. Dans le podcast Warriors Plus/Minus, il lui a été demandé si le fait que Quinten Post passe devant lui dans la rotation a été le clou dans le cercueil de son aventure à Golden State.

“Je pense, oui. Je ne l’aurais pas dit comme ça, mais j’ai l’impression qu’à ce stade, tout le monde jouait sauf moi. Ce n’était pas un moment unique. Même cette année, pendant les Playoffs, nous avons affronté Steven Adams. C’est ce que je fais. Ils ne me donnent pas vraiment l’occasion de faire ce que je fais. Je me disais : ‘D’accord, vous ne me faites pas confiance ? Je pensais que vous me faisiez confiance’. Ils m’ont mis à la fin du 7e match, je me demande pourquoi nous avons dû attendre ce moment.”

Kevon Looney spoke about the end of his time with the Warriors.

(via @ThompsonScribe) pic.twitter.com/diFJFwCRKg

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 15, 2025

Kevon Looney aura un sacré challenge à relever la saison prochaine aux New Orleans Pelicans. Il arrive dans une raquette chargée, en concurrence, notamment, avec Yves Missi et Derik Queen. Le vétéran devra prouver sa valeur pour obtenir des minutes et faire regretter Steve Kerr et les Warriors, qui, à l’heure actuelle, n’ont plus grand monde dans la raquette.

Avec le départ de Klay Thompson l’été dernier, la dynastie Warriors s’est définitivement arrêtée, mais un an plus tard, le départ d’un des soldats les plus fidèle de Stephen Curry et Draymond Green laisse également un vide. Encore plus lorsqu’on sait que la fin de l’aventure n’a pas été agréable pour les deux parties.

Source texte : Warriors Plus/Minus