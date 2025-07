Victor Wembanyama lance son tournoi de basket-ball et d’échecs

Ce dimanche 20 juillet, au Chesnay, aura lieu la première édition du Hoop Gambit, le tournoi de Victor Wembanyama. Un événement réunissant deux de ses plus fortes passions, le basket-ball et les échecs.

On connaissait le chess-boxing, cette pratique mêlant les échecs à la boxe, mais cette fois, le jeu de réflexion va s’allier à une autre discipline sportive, le basket-ball. Victor Wembanyama, passionné par les deux a décidé de les réunir dans un tournoi, le Hoop Gambit dont la première édition aura lieu ce dimanche au Chesnay, sa ville.

Hoop Gambit ! Première Édition

📍Le Chesnay

📆Dimanche 20 Juillet

See you there! Lien ci-dessous et en bio 👀https://t.co/TJOOU8Nh5N pic.twitter.com/wPoatZJJAh

— Wemby (@wemby) July 15, 2025

Les inscriptions sont ouvertes et il sera possible de jouer des 1 v 1, des 3 v 3 et des parties d’échecs. L’événement aura lieu au gymnase Pierre Curvat.

L’Alien n’a jamais caché son attrait pour ce jeu de plateau et difficile de na pas penser à son aventure new-yorkaise. Il s’était rendu à Washington Square Park pour jouer avec des inconnus.

Wemby casually showed up to play chess with fans at Washington Square Park in NYC 😳🤝 pic.twitter.com/mIMKwIGJ22

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2024

Dans une interview pour TrashTalk, Maxime Raynaud avait avoué que les deux hommes ont déjà joué ensemble par le passé. Peut-être pourra-t-il s’inscrire à une des prochaines éditions pour prouver sa supériorité dans l’exercice…

Source texte : Victor Wembanyama