Vasilije Micic s’engage pour 3 ans avec l’Hapoel Tel Aviv

Récemment coupé par les Bucks, Vasilije Micic a décidé de retraverser l’Atlantique. Le meneur de 31 ans va s’engager pour 3 ans avec l’Hapoel Tel Aviv.

Considéré comme une superstar en Europe, Vasilije Micic a voulu tenter sa chance en NBA en 2023. Pas de bol, son aventure aux US ne s’est pas passée comme prévu. Hormis quelques bons matchs du côté des Hornets, le Serbe a souvent dû se contenter des miettes, que ce soit à OKC ou plus récemment aux Suns.

Échangé à deux reprises durant l’intersaison (une première fois à Charlotte de nouveau puis à Milwaukee), il a négocié un buyout avec les Bucks. Objectif assumé : revenir en Europe, là où il aurait un temps de jeu bien supérieur et de vraies responsabilités.

Plusieurs mastodontes du Vieux Continent (Olympiakos, Fenerbahce) ont vite été associés au joueur. Récemment, c’est le Real Madrid qui semblait tenir la corde. Mais finalement, c’est l’Hapoel Tel Aviv qui a remporté la partie. Selon Eurohoops, Vasilije Micic devrait signer un contrat de 3 ans, avec un juteux salaire qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire de l’EuroLeague. Vainqueur de l’Eurocup cette saison, l’Hapoel Tel Aviv disputera l’EuroLeague à la rentrée, une compétition que connaît bien Micic, lui qui compte deux titres continentaux à son palmarès. Il a aussi été élu MVP de l’EuroLeague en 2021 et MVP du Final Four en 2021 et 2022.

Source texte : Eurohoops