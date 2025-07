Alors que les rumeurs sur un possible trade ont fusé ces derniers jours, LeBron James ne semble pas parti pour quitter les Lakers. Que ce soit au sein de l’organisation ou du clan James, tout le monde s’attend à voir le King au camp d’entraînement des Angelinos en septembre.

Beaucoup de bruit… pour pas grand-chose ? Comme souvent quand il s’agit des Lakers, les rumeurs prennent une importance assez incroyable, encore plus quand le sujet principal est LeBron James, le joueur qui fait sans doute le plus parler en NBA. Sur les deux dernières semaines, on a vu pas mal de rumeurs circuler autour du King, notamment via le gros dossier d’ESPN sorti récemment. Relation détériorée avec les Lakers, pas dans les secrets de la franchise, un départ acté pour 2026 etc…

Le célèbre numéro 23 sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps sur les parquets et il veut jouer le titre jusqu’au bout. Un élément bien rappelé par son agent lors d’une déclaration au début du mois, au moment de l’activation de sa player option. Avec la discrète intersaison des Lakers, beaucoup ont spéculé sur un possible mécontentement du joueur et donc un possible départ. Les Warriors, les Clippers, les Mavs voire les Cavaliers, beaucoup ont été associés à LBJ.

Mais qu’en est-il vraiment ? Joe Vardon et Dan Woike de The Athletic ont fait le point sur le contexte autour du King et leur retour est plutôt rassurant pour les Lakers.

Selon ces derniers, LeBron James ou ses représentants n’ont jamais indiqué une quelconque envie de départ, que ce soit via un trade ou un buyout. Mieux encore, que ce soit au sein de l’organisation ou parmi les proches du joueur, tout le monde s’attend à le voir au camp d’entraînement des Lakers en septembre.

Certes, LeBron James va devoir se faire à l’idée que pour la première fois de sa carrière, il n’est plus au centre de son équipe, puisque les Lakers ont placé Luka Doncic en pièce centrale. Pour autant, aucun signe ne semble indiquer que LBJ souhaite partir aujourd’hui. Un départ qui serait loin d’être évident de toute façon puisque la franchise n’a aucun intérêt à le libérer et peu d’équipes peuvent vraiment faire une offre compétitive, sans compter celles qui sont bloquées par le second apron (comme les Cavs par exemple). Le joueur détient d’ailleurs le contrôle sur un possible trade puisqu’il a une no trade clause dans son contrat.

Évidemment, on sait que les choses peuvent aller vite en NBA, mais aujourd’hui tout indique que LeBron James portera un maillot Purple and Gold à la rentrée.

Source texte : The Athletic