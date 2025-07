À nouveau sept matchs sont au programme cette nuit en Summer League. L’occasion pour certaines équipes d’essayer de se qualifier pour les phases finales de la compétition. Les Kings ont remporté leurs trois premiers matchs et pourraient peut-être compter sur le retour de Maxime Raynaud pour composter leurs billets.

Le programme du soir

21h30 : Cavaliers – Kings

23h00 : Wolves – Suns

23h30 : Bulls – Bucks

1h30 : Nets – Magic

2h00 : Sixers – Mavericks

3h30 : Thunder – Pelicans

4h00 : Jazz – Wizards

Lors du dernier match des Sacramento Kings en Summer League, Maxime Raynaud a été laissé au repos pour une gêne au poignet droit. Mais l’ancien joueur de Stanford pourrait bien revenir sur les parquets, et à heure française, contre les Cleveland Cavaliers. S’il rejoue, il ne sera pas le seul tricolore à suivre puisque Joan Beringer, Noa Essengue, Nolan Traoré et peut-être Noah Penda et Alexandre Sarr sont attendus.

C’est ça la NBA moderne, chaque match, les fans français peuvent s’extasier devant les exploits de compatriotes et c’est merveilleux. mais même en sortant de l’Hexagone, il y aura la possibilité de se régaler en suivant les exploits de Khaman Maluach, VJ Edgecombe ou encore Jeremiah Fears !

La Summer League c’est bientôt terminé et après plus de basket NBA avant le présaison fin septembre, il faut en profiter !