Bradley Beal coupé par les Suns et récupéré par les Clippers !

LES PHOENIX SUNS SONT ENFIN LIBÉRÉS ! Bradley Beal s’en va après avoir été coupé par la franchise de l’Arizona. L’arrière a accepté de laisser un petit peu d’argent sur la table pour pouvoir rejoindre les Los Angeles Clippers. Signature de deux ans et 11 millions de dollars.

Les Phoenix Suns étaient bloqués ! Pour pouvoir se séparer de Bradley Beal, il fallait que ce dernier accepte de renoncer à un petit peu d’argent, ce qui était loin d’être évident. Mais le projet des Los Angeles Clippers l’a convaincu et la franchise de l’Arizona a été en mesure de le couper.

L’ancien prince des Washington Wizards rejoint la Californie pour deux ans et 11 millions de dollars. Une information révélée par Shams Charania.

🚨 LES PHOENIX SUNS SONT LIBÉRÉS DE BRADLEY BEAL !!! 😱

L’ARRIÈRE REJOINT LES CLIPPERS POUR DEUX ANS ET 11 MILLIONS DE DOLLARS.

LEVEZ LES YEUX AU CIEL, VOUS VERREZ SÛREMENT @ABallNeverLies EN TRAIN DE VOLER ! 🚁 https://t.co/46QNLaWLcd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2025

Difficile de parler du passage de Bradley Beal aux Suns sans employer un synonyme de catastrophe. L’arrière a pondu deux saisons horribles naviguant difficilement entre méforme et blessures. Son BIG 3 avec Kevin Durant et Devin Booker est sans doute l’une des plus grosses déceptions de ces dernières années en NBA !

Tiens petit jeu :

Citez moi un BIG 3 avec un moins bon ratio attentes/résultats 🤔 https://t.co/6kCd70Bzta

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2025

En rejoignant les Voiliers de la Cité des Anges, il s’offre une opportunité d’écrire un bien plus beau chapitre dans sa carrière. Les Clippers étaient une des meilleures équipes de la fin de saison dernière et avec James Harden et Kawhi Leonard à la baguette, l’arrière va pouvoir tenter de redevenir ce poison offensif en bout de chaîne. Norman Powell avait été échangé contre John Collins et depuis, il manquait du talent sur les lignes arrières de Los Angeles : le voilà !

Côté Suns, la reconstruction initiée à la Draft avec l’arrivée de Khaman Maluach, Rasheer Fleming ou encore Mark Williams continue à aller dans le bon sens. L’été semble réussi et désormais la franchise peut avancer sans un boulet au pied !

Source texte : Shams Charania