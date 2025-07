Si vous ne connaissiez pas encore Maxime Raynaud, ce match en prime time (21h30) était une belle occasion de découvrir le nouveau gendre idéal du basket français. Le fan club grossit de jour en jour alors ne tardez pas à prendre votre abonnement avant qu’il ne soit complètement épuisé.

Épuisé, un mot que ne connait pas le diplômé de Stanford. Le staff de Sacramento est obligé de prendre des mesures pour l’empêcher de dormir à la salle. Même quand il est blessé, le Parisien donne de la voix sur le banc. Absent au dernier match pour reposer un poignet douloureux, Maxime Raynaud était déjà de retour ce mercredi pour tenter de qualifier les Kings pour le dernier carré de la Summer League.

Invaincu à Las Vegas après trois matchs, Sacramento est venu avec le couteau entre les dents. Et comme souvent, c’est Mad Max qui a donné le ton de la rencontre. Un dunk sur la première action et l’impression qu’il a joué avec Nique Clifford toute sa vie. Les deux rookies de Beam City avaient sympathisé lors d’un workout de pré-Draft et s’affirment comme les leaders du groupe en Summer League.

À peine assis sur le banc, Raynaud installe un micro pour répondre aux questions d’ESPN. Les yeux rivés sur le terrain, il est impressionnant de justesse et de lucidité dans ses réponses. Les médias américains sont séduits par le seven-footer et son anglais impeccable. Un sans-faute sur et en dehors des terrains qui commence à en faire questionner plus d’un sur les nombreuses équipes à avoir passé le profil du Français lors de la dernière Draft.

Maxime Raynaud est interviewé en direct depuis le banc des Kings :

“On est là pour gagner le titre. Ils donnent une petite bague à la fin si on gagne tout. On est à 3-0, on a besoin d’une autre victoire de +15 si possible pour nous assurer une place en demi-finale.” pic.twitter.com/Xx9Blasx5c

Les gamins de Sacramento sont en mission dans le Nevada et ça défend plus dur que dans un match de Playoffs. Maxime Raynaud distribue les consignes défensives et les crêpes. Le numéro 42 termine avec trois contres. On aurait juré en avoir compté un ou deux de plus mais qu’importe.

Le poignet va bien et Sacramento s’offre une nouvelle victoire pour rester avec un bilan parfait. Le Français a encore pesé sur le match sans jamais rien forcer et on espère juste que Devin Carter enlèvera un peu ses œillères pour servir plus souvent son intérieur cette saison.

Maxime Raynaud fait belle impression contre les Cavs 🇫🇷

🔹10 points

🔹3/6 au tir

🔹4/6 aux lancers

🔹5 rebonds

🔹2 assists

🔹3 contres

Les Kings restent invaincus à Las Vegas avant le dernier carré (4-0) 💪 pic.twitter.com/cfyyql0LzW

Les Kings ont mis toutes les chances de leur côté pour disputer les demi-finales samedi soir. Tout se jouera à la différence de points avec les autres équipes en 4-0.

Update après la victoire des Kings.

La différence de points va compter 🥵 https://t.co/BofdiwUESX pic.twitter.com/NBvkb6rFiD

