La WNBA tirait hier soir son feu d’artifice avant de couper quelques jours pour les festivités de son All-Star Game. L’occasion de voir une reine se battre pour garder son trône, ou encore une petite française éclabousser le Barclays Center de sa classe.

Les résultats de la nuit

La soirée avait commencé avec un blow-out bien indigeste infligé par le Dream à Chicago. Le Sky était privé d’Angel Reese et n’a jamais fait le poids, tout comme… pas grand monde ne fait le poids cette saison face à Napheesa Collier, toujours favorite dans la course au MVP, mais spoiler on va en parler un peu plus bas. 10 points, 5 rebonds et 3 steals pour Phee dans le choc de la nuit face au Mercury, presta discrète mais le Lynx roule toujours sur la WNBA et c’est probablement tout ce qui l’intéresse.

Chez les Françaises, quatre des Tricolores en tenue hier l’étaient dans la même salle, à Seattle. Toujours d’Iliana Rupert pour les Valkyries mais un duo Janelle Salaün – Carla Leite qui a bien challengé le Storm (10 pions pour le J, 5 pour le C), alors qu’en face Gabby Williams a été maladroite avec 4 points à 2/9 au tir, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals et que Dominique Malonga n’est même pas entrée en jeu…

La star de la nuit chez les Bleues ? Marine Johannes ! 4/5 du parking pour la magicienne du Liberty, pas de Caitlin Clark ne face alors MJ a pris le costume de shooteuse en chef et est merveilleusement venue au relai de Breanna Stewart notamment. 12 points, 3 passes et 2 steals pour Marine, et une pause bien méritée avant le ASG pour la shooteuse la plus soyeuse de la Conférence Est.

And now everybody is happy when Marine makes a 3. 🤣🤣 pic.twitter.com/08DWu1FUSv

— Out of context Marine Johannès 🎨🏀 (@MJohannesOOC) July 17, 2025

Dans le dernier match, pour finir, une tendance a prédominé : la reine A’Ja Wilson ne laissera pas si facilement son trône. La triple MVP continue sa montée en puissance avec une nouvelle perf ÉNORME (37 points et 10 rebonds), et après un début de saison compliqué les Aces semblent redevenir une équipe qui fait un tant soit peu flipper.

A’ja Wilson is DOMINANT 😤

37 PTS, 10 REB, 2 BLK… her 28th career 30-ball!

That’s 4th most in WNBA history. All-time greatness.#WelcometotheW pic.twitter.com/JYqHrtyzH2

— WNBA (@WNBA) July 17, 2025

