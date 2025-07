Parmi les Français qui ont foulé hier le mythique parquet (non) de Las Vegas, Noah Penda fait partie de ceux qui ont brillé. Et si ça continue, le 93 va finir par supplanter le 94 dans le cœur des fans du Magic.

On l’avait découvert dans un choc face à Maxime Raynaud, dans le premier match de cette Summer League, puis il a commencé à faire parler de lui en postérisant un random des Raptors. Effet boule de neige + prise de confiance, et aujourd’hui Noah Penda est donc à classer parmi les belles réussites de cette Summer League. Cette nuit le n°32 de la Draft 2025 a encore régalé, avec 17 points et 6 rebonds dont une bonne partie de tout ça lors d’une première mi-temps qui nous a enchanté.

Noah Penda with the nice step back 3 over Egor Dëmin (with a replay) pic.twitter.com/H50PX6MdKh

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 16, 2025



Pas forcément réputé pour être le futur Steph Curry, Noah a montré cette nuit qu’il pouvait aussi shooter et c’est une très bonne nouvelle pour le Magic, qui a récupéré quelques snipers depuis deux semaines mais qui ne met surtout pas un tir depuis vingt ans. Noah, lui, passe un très bon été merci pour lui, alors pourvu que ça dure, comme le chante si bien l’un des plus auteurs de ce siècle.

Noah Penda vs. BKN:

17 PTS

6 REB

3 AST

7-11 FG

2 3PM pic.twitter.com/wY7o0ouVcF

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 17, 2025