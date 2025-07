De retour chez les Clippers pour sa (très probable) dernière saison NBA, Chris Paul a pu récupérer son numéro de prédilection, le 3. La boucle est bouclée pour le Point God.

Les Clippers retireront-ils le maillot de Chris Paul au moment de sa retraite ? C’est fort possible mais en attendant, le principal intéressé a pu récupérer le numéro 3 qu’il portait déjà entre 2011 et 2017 à L.A. Membre central de la génération Lob City, Chris Paul est une légende pour les fans des Clippers et le voir finir avec la franchise est une belle histoire comme la NBA les aime.

Voir Cipifruit finir avec le 3 semble normal mais un autre joueur pouvait espérer porter ce numéro. Bradley Beal, récemment signé, a en effet porté le 3 durant toute sa carrière, que ce soit à Washington ou à Phoenix. Mais selon Lawrence Frank, patron des opérations basket, l’ancien All-Star a de lui-même décidé que Chris Paul devait récupérer le précieux numéro.

“Il [Beal] a porté le numéro 3 pendant toute sa carrière en NBA. Il a participé à trois matches des étoiles. Je pense qu’il a marqué plus de 17 000 points avec le maillot n°3. Mais il sait aussi ce que ce maillot représente pour Chris et ce n’est pas pour rien qu’il s’appelle “CP3”. Lorsque Brad a appris qu’il était possible que Chris vienne, il a dit : “Je veux lui donner mon numéro”. Et je ne pense même pas que Chris le sache encore. C’est donc formidable que Brad ait fait un tel geste”.

Belle marque de respect de la part de Beal envers son aîné. C’est d’autant plus logique quand on sait que le numéro en question a de bonnes chances d’être retiré dans la foulée. Aucun joueur des Clippers n’a porté le numéro 3 depuis le départ de Chris Paul en 2017. Pas sûr qu’un autre ait l’occasion de le faire dans le futur.

Source texte : ESPN