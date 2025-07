Dernière recrue en date chez les Lakers, Marcus Smart a été officiellement présenté à la presse hier. Son niveau récent, l’importance de Luka Doncic dans son arrivée, Boston, le guard n’a éludé aucun sujet.

Longtemps le chouchou de la fanbase de Boston, Marcus Smart est désormais un Laker et c’est une vision qui mettra un peu de temps à s’imprimer dans nos têtes. Le nouveau joueur angelino a pu être présenté à la presse hier, l’occasion de revenir sur les raisons de son choix et visiblement un certain blondinet a joué un grand rôle pour le convaincre de venir à L.A. Des propos rapportés par ESPN.

“Quand un gars comme Luka vous appelle… pour savoir où vous en êtes, pour voir si vous voulez participer à quelque chose de spécial qu’il essaie de mettre en place ici. Le fait qu’il me dise qu’il a besoin de mon aide signifie beaucoup.”

Le profil de Smart est en effet assez complémentaire de celui de Luka. Enfin, les Lakers vont pouvoir compter sur un solide défenseur dans le backcourt, quelqu’un qui pourra décharger Doncic mais aussi Reaves de certaines tâches défensives. Marcus Smart sait très bien que c’est le rôle pour lequel les Lakers sont venus le chercher aussi.

“Etre simplement moi [sur son rôle, ndlr]. Il s’agit d’être un défenseur tenace, d’apporter l’intensité qui est la mienne, mon leadership, mon QI basket aussi. Mais je reste la peste que j’ai toujours été”.

Le Marcus Smart de Boston, c’est la version que tout L.A. espère voir mais depuis son départ du Massachussetts, le pitbull n’est plus que l’ombre de lui-même. Pourra-t-il se relancer dans la Cité des Anges ? Smart en est convaincu et il voit même son arrivée comme un signe du destin.

“Je suis très motivé. Les deux dernières années ont été, à mes yeux, décevantes. Les blessures m’ont en quelque sorte arrêté et m’ont freiné. Mais, comme je l’ai dit à ma femme et à ma famille, tout arrive pour une raison. Il est amusant de constater qu’il y a 12 ans, j’aurais pu être ici et qu’aujourd’hui, la boucle est bouclée.”

Un Marcus Smart tout sourire avec le maillot des Lakers, c’est une image qui doit probablement donner la gerbe aux fans des Celtics. Le principal intéressé s’attend d’ailleurs à recevoir un accueil très particulier à son prochain passage du côté du TD Garden. Pas de quoi le déstabiliser plus que ça visiblement.

“I’m expecting a lot of boos, I’m expecting a lot of hate, and it’s okay, I understand it.”

— Marcus Smart on what it’ll be like when Celtics fans see him in a Lakers uniform.

“Je m’attends à me faire huer, qu’il y ait beaucoup de haine mais c’est okay, je comprends.”

Source texte : ESPN