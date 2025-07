WNBA : Paige Bueckers et les Wings donnent une leçon au Storm

Nuit bien chargée en WNBA avec 5 matchs et une grosse surprise avec la large victoire des Dallas Wings sur le terrain du Seattle Storm. Le leader Minnesota s’est lui facilement imposé face à Chicago.

Les résultats de la nuit

La sensation de la nuit, elle nous vient de Seattle avec le Storm qui a coulé sur son propre terrain face aux Dallas Wings, pourtant avant-dernières au classement. Malgré une Gabby Williams qui remplit bien la feuille une fois de plus (14 points, 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions), Seattle s’est totalement effondré, avec une seconde mi-temps catastrophique. (53-27 pour Dallas) Côté Wings, une belle victoire collective avec Arike Ogunbowale qui finit meilleure scoreuse avec 20 points. Paige Bueckers a aussi fait sa part du boulot, avec 14 points, 6 passes et 4 rebonds.

Multiple defenders? No problem for PB5 🌟

Paige Bueckers powers thru contact for the and-1!

DAL-SEA | League Pass pic.twitter.com/sAEgdbPtIE

— WNBA (@WNBA) July 23, 2025

En tête du classement WNBA, les cadors se répondent toujours mais le boulot n’a pas été aussi facile des deux côtés. Le Lynx de Napheesa Collier n’a pas fait dans la demi-mesure en corrigeant le Sky. Minnesota est toujours invaincu sur son terrain cette saison. Ce fut plus difficile pour le Liberty, qui a dû attendre le money time pour se détacher d’une équipe du Fever toujours privée de Caitlin Clark. Petite nuit pour Marine Johannès avec 3 points en 15 minutes en sortie de banc.

The @minnesotalynx improve to 21-4 and remain undefeated at home, now 13-0 in Minnesota 🔥

They become just the FOURTH team in WNBA history to begin a season 13-0 or better at home… all three previous teams went on to win the title!

It’s also the fourth time under Cheryl… pic.twitter.com/ajR9GsOMT5

— WNBA (@WNBA) July 23, 2025

Dans les autres résultats, les Aces retrouvent des couleurs avec une 3ème victoire de rang, dans le sillage d’une A’ja Wilson toujours aussi dominante (24 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres). Plus bas au classement, les Sparks se sont offerts les Mystics. Après un début de saison bien compliqué, les coéquipières de Kelsey Plum viennent de remporter 4 victoires en 5 matchs.

A’ja Wilson put up another dominant double-double performance to lead the @lvaces over the Dream 🗣️

24 PTS

12 REB

5 AST

2 STL

2 BLK#WelcometotheW pic.twitter.com/lxl02qQrvn

— WNBA (@WNBA) July 23, 2025

Le programme de ce soir