Les All-Summer League Teams ont été dévoilées

Les deux meilleurs cinq de Summer League viennent de tomber, et un certain Ajay Mitchell en fait partie. Entre gros prospects et petites surprises, attention à ce qu’il n’y ait pas du crack de demain parmi ces 10 noms.

Quelques jours après la fin des hostilités et la victoire finale des Hornets (coucou Paul George), l’heure est maintenant aux récompenses pour ceux qui ont marqué la compétition de leur empreinte, à commencer par les 10 joueurs qui composent les deux All-Summer League Teams. On vous dresse la liste :

All-Summer League First Team :

Nique Clifford (Sacramento Kings) Kyle Filipowski (Utah Jazz) David Jones-Garcia (San Antonio Spurs) Jordan Miller (Los Angeles Clippers) Terrence Shannon Jr (Minnesota Timberwolves)



All-Summer League Second Team :

Ron Holland II (Detroit Pistons) Isaac Jones (Sacramento Kings) Kon Knueppel (Charlotte Hornets) Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) KJ Simpson (Charlotte Hornets)



On notera également que Kyle Filipowski, le sophomore du Jazz, repart de Vegas avec le trophée de MVP du tournoi. Malheureusement pas de Français parmi les 10 nommés malgré les belles perfs de Maxime Raynaud jusqu’en finale par exemple. Pas grave, nos Bleus laissent sans doute les autres profiter des récompenses estivales pour mieux s’emparer de celles qui comptent vraiment.