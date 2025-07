Houston continue de faire partie des grands vainqueurs de cette Free Agency 2025, même plusieurs semaines après l’ouverture de cette dernière. Le dernier ajout en date : Josh Okogie, ancien coéquipier de Kevin Durant à Phoenix, et son profil ultra défensif. Bon courage pour les attaquants adverses.

Dès la première soirée de cette Free Agency 2025, les Rockets faisaient partie des grands gagnants, avec également les Nuggets. Mais même 22 jours après cela, Houston continue ses emplettes en s’accaparant les services de Josh Okogie pour la modique somme de 3,1 millions de dollars sur une saison.

Free agent forward Josh Okogie has agreed to a one-year, $3.1 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Okogie enters his 8th NBA season and gives the Rockets another active wing defender who has averaged 6.3 points over 416 games. pic.twitter.com/RazV3afZq1

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2025

Sortant d’une saison partagée entre le soleil de Phoenix et la morosité de Charlotte (quoiqu’on pourrait également dire ça des Suns), le Nigérian s’est quand même montré menaçant défensivement, en réalisant notamment sa meilleure saison en termes d’interceptions avec 1,2 vol par rencontre.

Déjà parmi les meilleurs défenses de la Grande Ligue, Houston vient donc d’ajouter un nouveau chasseur de primes aux côtés d’Amen Thompson, Dorian Finney-Smith ou même dans une moindre mesure aujourd’hui Kevin Durant. Bonjour l’enfer de se déplacer dans le Texas la saison prochaine.

Encore une belle pioche pour nos amis les Fusées, assez pour aller titiller la Foudre de l’Oklahoma ?