Marcus Smart quitte les Wizards (buyout) et rejoint les Lakers !

Ah tiens, faudrait pas oublier qu’on est en “pleine” Free Agency ! On vous avait filé avant-hier la liste des 10 plus gros free agents dispos, mais hier soir c’est un move assez inattendu qui a eu lieu entre Washington et Los Angeles. Car oui, Marcus Smart a traversé tous les États-Unis en un seul tweet.

Les fans des Celtics vous en parleront comme d’une légende, ceux des Grizzlies ou des Wizards comme d’un mec de passage, souvent blessé. Depuis son départ de Boston en 2023, le meilleur défenseur de la Ligue la saison précédente est entré dans une phase bien relou. Les Celtics champions NBA l’année de son départ, des blessures à répétition et à peine 50 matchs joués en deux ans, ça parait beaucoup pour le petit William des SG2 de ton club, mais en NBA c’est très peu.

Fin du tunnel ou non, Marcus Smart a en tout cas rompu à l’amiable son contrat avec les Wizards, un buyout dans le jargon, touchera une partie de son salaire prévu dans la capitale puis ira chercher un peu plus de tunasse et, surtout, quelques victoires de plus avec les Lakers.

Allez ça va tranquillement signer chez les Lakers, grosse recrue pour entourer Luka et LeBron ça 👌 https://t.co/ZaruPU4s8x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2025



Les Lakers étaient un peu endormis sur le marché des transferts depuis quelques semaines (arrivées de Deandre Ayton et Jake LaRavia, départ de Dorian Finney-Smith) et ils enregistrent là une arrivée potentiellement intéressante, si toutefois Marcus Smart redevient le pitbull enragé qu’il était à Boston avant de devenir un bichon maltais depuis deux ans. LeBron James et Luka Doncic ont un nouveau chien de garde, on espère qu’il lui reste des dents.