Il avait cartonné lors de son dernier match de Summer League avec un double-double bien t-shirt mouillé, et les Bulls n’ont pas trainé pour trancher dans le vif : le meneur japonais Yuki Kawamura signe à Chicago !

Pour ceux qui s’en souviennent, Yuki Kawamura c’est l’une des révélations des Jeux de Paris 2024, 1m73 de rapidité, de vista et de shooting. Le monde l’avait découvert et notamment l’Équipe de France, qui avait ce jour-là s’en remettre à un ave maria de Matthew Strazel pour s’en défaire.

Bref.

Après une première saison cahin-caha en NBA (20 bouts de matchs avec les Grizzlies, pas mal de G League), le spectaculaire point guard a convaincu les Bulls !

ALLEZ !

Yuki Kawamura chez les Bulls, c’est VALIDÉ ❤️ https://t.co/zSCCRg3Tmu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2025



Reste à voir si Lamine Yamal l’embauchera pour son prochain anniversaire, mais en attendant, le tout petit meneur aura donc une possibilité de se faire une place dans le roster de l’une des franchises les plus mythiques de l’histoire. Une bataille de gagnée, mais on continue la guerre. Allez Yuki, on t’attend sur le podium des premiers Top 10 de la saison.