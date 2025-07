Yuki Kawamura essaie de se faire une place dans la rotation des Chicago Bulls et, cette nuit, contre le Utah Jazz, le meneur de jeu a profité d’un pépin physique de Jahmir Young pour se montrer. 20 points et 10 passes décisives en 26 minutes… avec la manière.

Pourquoi aime-ton autant les joueurs de petite taille en NBA ? Sûrement parce qu’ils nous offrent une raison de rêver, une raison de croire, que nous aussi avions une chance de fouler les parquets de la plus grande Ligue du monde. Et puis quoi de plus précieux que la rareté ? Un humain au milieu des géants, le genre de point de départ qui pourrait inspirer moult synopsis.

Hier soir, Yuki Kawamura et son style si particulier ont régalé face au Utah Jazz. 20 points et 10 passes décisives en 26 minutes, une manière de se faire remarquer et de croire, un petit peu plus à un bout de contrat en NBA.

Régalez vous devant les highlights !