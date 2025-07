Arrivée compliquée en NBA pour l’intérieur de Maryland. Derik Queen a arrêté la Summer League en route et pour cause, il souffre d’un ligament du poignet gauche et a “déjà” été opéré. Le joueur des Pelicans sera réévalué dans trois mois.

Derik Queen a déjà un poids au-dessus ses épaules. Les New Orleans Pelicans l’ont récupéré via un transfert qui a surpris le monde de la NBA le soir de la Draft. S’il ne performe pas et que son équipe offre un Top 5 de la prochaine cuvée aux Atlanta Hawks, les moqueries pourraient être légion.

Alors ce vendredi soir, dès l’annonce, par Shams Charania, de sa blessure et de son opération au poignet qui le tiendra éloigné des parquets trois mois, les commentaires ne se sont pas gênés.

Arrivée en NBA compliquée pour Derik Queen qui passe déjà sur le billard.

Minimum trois mois loin des parquets, ce qui placerait son retour en tout début de Saison Régulière. https://t.co/FzXDfOtgZf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2025

Mauvaise nouvelle pour le pivot qui ne pourra pas se préparer comme il le souhaite pour sa première saison en NBA. Si tout se passe bien et qu’il ne manque “que” trois mois, il devrait néanmoins être de retour au tout début de la régulière.

Derik Queen a du talent plein les mains et à lui de montrer que cette blessure n’est qu’un léger contre-temps.

Source texte : Shams Charania