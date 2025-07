Tout savoir sur le WNBA All-Star Weekend 2025, ça commence ce soir !

Ce week-end aura lieu le All-Star Game WNBA qui prendra place à Indianapolis. Ça commence dès cette nuit, alors histoire de rien rater, on vous fait un petit résumé de tout ce qu’il faut savoir sur le week-end des Étoiles.

Après le reveal des titulaires et remplaçants, puis la Draft des équipes par les deux capitaines Caitlin Clark et Napheesa Collier (équipes qui ont quelque peu changé à cause de blessures comme celle de Caitlin Clark), le All-Star Game WNBA est enfin là. Un évènement qui se déroulera sur deux jours, on vous file le programme !

Dans la nuit de vendredi à samedi : les concours

Tout commencera cette nuit avec le concours à 3 points ainsi que le Skills Challenge. Mettez vos réveils à 2h du matin heure française pour le début des hostilités. Les participantes seront :

Concours à 3 points

Sonia Citron (Washington Mystics)

Allisha Gray (Atlanta Dream)

Lexie Hull (Indiana Fever)

Sabrina Ionescu (New York Liberty)

Kelsey Plum (Los Angeles Sparks)

* Caitlin Clark étant blessée, elle ne participera pas.

From deep range to money balls, the league’s top perimeter threats are locked in for the 2025 WNBA STARRY 3-Point Contest 💸

Tune in TONIGHT at 8pm/ET on ESPN! pic.twitter.com/EwXZfocHCq

— WNBA (@WNBA) July 18, 2025

Skills Challenge

Natasha Cloud (New York Liberty)

Skylar Diggins (Seattle Storm)

Allisha Gray (Atlanta Dream)

Erica Wheeler (Seattle Storm)

Courtney Williams (Minnesota Lynx)

It’s not just about flash, it’s about finesse 💅

The Kia WNBA Skills Challenge is going down TONIGHT at 8pm/ET on ESPN! pic.twitter.com/Ktu5ysCR87

— WNBA (@WNBA) July 18, 2025

Dans la nuit de samedi à dimanche : All-Star Game

La deuxième nuit sera donc uniquement consacré au match des Étoiles entre la Team Clark et la Team Collier, malheureusement sans CC à cause de son adducteur. Rendez-vous à 2h30 cette fois, et voici les effectifs mis à jour après les blessures :

Team Clark

Aliyah Boston (Indiana Fever)

Sabrina Ionescu (New York Liberty)

A’ja Wilson (Las Vegas Aces)

Kelsey Mitchell (Indiana Fever)

Gabby Williams (Seattle Storm)

Sonia Citron (Washington Mystics)

Kiki Iriafen (Washington Mystics)

Jackie Young (Las Vegas Aces)

Kayla Thornton (Golden State Valkyries)

Brittney Sykes (Washington Mystics)

Brionna Jones (Atlanta Dream)

Team Collier

Napheesa Collier (Minnesota Lynx)

Breanna Stewart (New York Liberty)

Allisha Gray (Atlanta Dream)

Nneka Ogwumike (Seattle Storm)

Paige Bueckers (Dallas Wings)

Courtney Williams (Minnesota Lynx)

Skylar Diggins (Seattle Storm)

Angel Reese (Chicago Sky)

Alyssa Thomas (Phoenix Mercury)

Kelsey Plum (Los Angeles Sparks)

Kayla McBride (Minnesota Lynx)

The updated rosters for the 2025 AT&T WNBA All-Star Game 🌟

Watch Team Clark take on Team Collier on July 19 at 8:30pm/ET on ABC! pic.twitter.com/USD8wf9rSJ

— WNBA (@WNBA) July 17, 2025

On aura évidemment un oeil attentif sur ce que réalisera Gabby Williams dans ce All-Star Game, première Française à décrocher une sélection parmi les étoiles de la Grande Ligue féminine. En attendant, on vous donne rendez-vous dès cette nuit pour les concours !

Source texte : Yahoo!Sports