Jeremiah Fears est le seul rookie de la Lottery à avoir disputé tous les matchs de la Summer League. Le meneur de jeu a trouvé ses marques petit à petit jusqu’à devenir un des meilleurs joueurs de Las Vegas sur la fin. Les Pelicans peuvent avoir le sourire.

Le maillot Fears avec son numéro 0 est déjà l’un des plus marquants de la Grande Ligue. Zéro peur, le ton est donné. Et au vu des premiers échantillons sur les parquets NBA du meneur de jeu des Pelicans, sa tunique ne ment pas. Jeremiah, de son prénom, a un culot monstre et a progressé à chaque match de cette Summer League 2025.

Les statistiques de Jeremiah Fears cet été :

vs Wolves : 14 points, 2 passes, 2 rebonds et 2 interceptions à 4/12 au tir

vs Lakers : 15 points et 2 rebonds à 5/21 au tir

vs Blazers : 14 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 passe à 6/11 au tir

vs Thunder : 22 points, 6 rebonds, 6 passes à 8/15 au tir

vs Pacers : 22 points, 7 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre à 7/16 au tir

Jeremiah Fears vs The Thunder NBA SL..

22 PTS (8-14 FG, 1-5 3PT)

6 AST

6 REBS

Have we seen enough… he’s a DOG… pic.twitter.com/se23PXDIaP

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) July 17, 2025

Si ses moyennes et ses pourcentages au tir sont plombés par son match maladroit face aux Los Angeles Lakers, l’impression laissée par Jeremiah Fears sur les parquets de Las Vegas sont excellents. Son coéquipier, Derik Queen a été forcé de quitter l’équipe après une blessure au poignet, ce qui a donné au meneur de jeu encore plus de responsabilités.

S’ił n’a pas réussi à guider son équipe vers la moindre victoire, l’ancien joueur de l’université d’Oklahoma a montré les raisons qui ont fait tomber amoureux de nombreux scouts. Un handle fluide, une percussion dans les drives et un shoot qui pourrait, à terme, devenir fiable.

Jeremiah Fears vs Blazers..

14 PTS (6-11 FG)

3 REBS

2 STLS

Ejected (5:43 4th QTR)

We like the Kyrie Comparison? pic.twitter.com/Etu3wLpZEo

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) July 16, 2025

L’été des New Orleans Pelicans est assez dramatique, mais la première sélection de Draft de Joe Dumars pourrait bien être une réussite, c’est tout ce qu’on souhaite aux fans de la franchise !