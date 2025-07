Sekou Doumbouya s’envole au Japon : direction les Koshigaya Alphas

Après une belle parenthèse au Liban, Sekou Doumbouya s’envole encore un petit peu plus à l’Est, au Japon, pour rejoindre les Koshigaya Alphas. Déjà le cinquième pays de la carrière du jeune ailier-fort.

Depuis la fin de son aventure en NBA, Sekou Doumbouya a du mal à se stabiliser dans un projet. Mais désormais, la bonne nouvelle, c’est que les opportunités ne manquent plus. L’ancien joueur des Detroit Pistons a brillé au Liban, ne passant pas loin de remporter le titre et a donc séduit un club de l’élite japonaise.

Les Koshigaya Alphas ont annoncé la signature de celui qui tournait à 21,6 points et 9,9 rebonds à Beyrouth.

🏀Welcome to ALPHAS🏀

◤セクー・ドゥムブヤ | Sekou DOUMBOUYA◢#越谷アルファーズ では #セクー・ドゥムブヤ 選手(前所属:Sagesse – Al Hekmeh Beirut /レバノン) との #Bリーグ 2025-26シーズンの選手契約(新規)が合意に至りました🤝… pic.twitter.com/d661Y0VtQD

— 越谷アルファーズ (@KoshigayaAlphas) July 16, 2025

Dans son communiqué, le Français a expliqué son choix :

“Je suis impatient d’arriver et de vivre une grande saison à Koshigaya. Je suis heureux et excité en même temps ! Pour moi, ce sera une nouvelle équipe, un nouveau pays, une nouvelle culture… D’autant plus que je suis un grand fan de la culture japonaise, avec les mangas et les anime. On se voit vite.”

Sekou Doumbouya n’a que 24 ans et pourtant il a déjà évolué en France, aux États-Unis, en Espagne, au Liban et maintenant au Japon. Le basket fait voyager beaucoup de joueurs, et l’ailier-fort tricolore en est une des plus belles preuves.

Source texte : Koshigaya Alphas