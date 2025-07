WNBA : Sabrina Ionescu et Natasha Cloud remportent les concours du All-Star Weekend

Première soirée de ce WNBA All-Star Weekend 2025 dans l’Indiana, et ce sont les concours qui étaient à l’honneur. Que ce soit à 3 points ou pour le Skills Challenge, le Liberty s’est imposé de toutes parts au travers de Sabrina Ionescu et Natasha Cloud. Indiana a comme eu des airs de Grosse Pomme ce vendredi soir.

Commençons par le Skills Challenge tant Natasha Cloud a dominé toute la compétition. Meilleur temps du premier tour avec deux secondes d’avance, la meneuse du Liberty s’est ensuite mesurée à Erica Wheeler en finale. Cette fois ce fut plus serré, mais avec 1,1 seconde d’avance c’est bien Cloud qui finit par s’imposer. Premier arc d’une domination new-yorkaise.

Passons maintenant à ce qui attire le plus l’attention. Championne en 2023, Sabrina Ionescu n’avait pas participé au concours à 3 points de l’an dernier, concours qui a vu Allisha Gray s’emparer du trophée. Choc au sommet dans l’Indiana alors, puisque les deux dernières vainqueures se sont retrouvées en finale du concours, chacune avec un deuxième sacre à la clé.

Malheureusement pour le suspense, Ionescu a assommé le concours dès le début de cette finale avec un très très gros round. 30 points au total, une série de 11 tirs consécutifs inscrits comprenant son rack bonus où chaque balle valait 2 points. Gray inscrira 22 points de son côté mais il n’y avait rien à faire, Indianapolis a vibré au rythme des filoches de la joueuse du Liberty.

Petit détail en plus histoire que ce soit encore plus beau, Ionescu a annoncé qu’elle reverserait la moitié de son gain de 62 575 dollars à la rookie Sonia Citron, et l’autre moitié à une œuvre caritative. L’initiative est à saluer.

Doublé donc pour le Liberty, on regrette quand même l’absence de Caitlin Clark qui aurait pu enflammer la salle par sa simple participation. Maintenant cap sur le match des Étoiles WNBA cette nuit, rendez-vous à 2h30 !

