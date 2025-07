Killian Hayes en route vers le Paris Basketball ?

Cinq ans après son arrivée en NBA, Killian Hayes pourrait finalement se diriger vers l’Europe. Le Paris Basketball aurait montré son intérêt, enfin l’heure de trouver une situation stable pour le meneur français ?

Cela fait cinq ans que Killian Hayes a été drafté avec le 7ème choix de la Draft 2020 par les Pistons, et depuis, difficile de voir une nette progression dans le statut du Français au sein de la Grande Ligue. Quatre piges à Detroit avant de tenter une aventure Brooklynesque non concluante cette saison. C’est quoi la suite pour l’ancien de Cholet ?

Et si la solution se trouvait de l’autre côté de l’Atlantique ? Ce serait en tout cas la réflexion actuelle du camp Hayes selon les dernières informations relayées par Tom Compayrot, et plusieurs équipes d’Euroleague se seraient déjà renseignées sur le dossier, notamment le club de la Ville Lumière.

🇺🇸➡️🇪🇺 Après cinq saisons infructueuses en NBA, tout indique que Killian Hayes, à court d’offres aux États-Unis, devrait faire son grand retour en Europe cet été

🥐 Le Paris Basketball serait sur le dossier

🖇️ Les infos : https://t.co/CZLwMrJfAe pic.twitter.com/sdG9dZDXIQ

— BeBasket (@Be_BasketFr) July 19, 2025

Nadir Hifi est finalement resté, mais avec TJ Shorts officiellement en route vers le Panathinaïkos, il reste toujours un manque à la mène du Paris Basket. Hayes pourrait donc venir combler les trous de l’effectif parisien, et peut-être enfin se trouver un rôle stable au sein d’une équipe qui joue gros sur la scène continentale. L’Olympiakos d’Evan Fournier se serait lui aussi penché sur la possibilité de recruter l’ancien Piston.

Comme l’été dernier, Killian Hayes se retrouve partagé entre le rêve américain et un retour aux racines européennes, mais avec une fenêtre de tir qui se réduit de plus en plus dans la Grande Ligue, peut-être qu’une aventure outre-Atlantique serait libératrice, et permettrait de relancer une carrière qui pédale dans la semoule depuis bien trop longtemps.

Source texte : BeBasket