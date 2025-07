Que ceux qui ont maté la Summer League cette nuit lèvent le doigt. Monsieur dans le fond là-bas ? Vous ? Oui ? Eh bien sachez que vous êtes tout seul. Et pour les autres voici le résumé, mais alors vraiment très rapide, de cette nuit de presque basket à Las Vegas.

Ces dix jours de basket sont sur le point de prendre fin dans la capitale du jeu, et deux franchises ont passé le cap cette nuit des demi-finales. Qui sont-elles ? Les Kings et les Hornets, on aurait voulu faire plus Summer League qu’on n’aurait pas pu.

Les Kings se sont imposés en début de soirée face aux Raptors grâce aux 36 points d’Isaac Jones et à une nouvelle perf solide du rookie français Maxime Raynaud (12 points et 7 rebonds), alors qu’en face Toronto répondait avec des mecs un tout petit peu plus référencé NBA (19 points pour Ja’Kobe Walter et 24 pour Jamal Shead). Sacramento qui affrontera donc les Hornets en finale, Charlotte ayant battu le Thunder, et ceci étant une phrase que vous ne relirez sans doute plus jamais avant au moins 12 ans.

C’est fait, les Kings sont en finale de la Summer League ! 👑

Maxime Raynaud est à 40 minutes de son premier trophée NBA.

Les stats du Frenchie en demie :

🔹12 points

🔹7 rebonds

🔹1 assist

🔹6/12 au tir pic.twitter.com/OvFfp9aLhz

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 19, 2025

Dans les autres matchs on notera simplement les 9 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 steals de Mohamed Diawara qui réalise décidément une bien belle Ligue d’été, le match discret de Léopold Delaunay dans le remake en mieux des Finales NBA 2015, 2016, 2017 et 2018, la perf sérieuse de Rayan Rupert (14/8/4) dans une large défaite des Blazers, au cours de laquelle Sidy Cissoko (7 points et 4 passes) a été assez maladroit.

Chez les autres Français ? Daniel Batcho (Kings), Tidjane Salaün, Alex Sarr (Wizards), Pacôme Dadiet (Knicks) et Joan Beringer (Wolves) ne sont pas entrés au jeu pour préparer au mieux les Playoffs 2026, on écrit encore ce qu’on veut le dimanche.

Rendez-vous donc la nuit prochaine pour en finir avec cette horreur supporter Maxime Raynaud et Daniel Batcho côté Kings, Tidjane Salaün côté Hornets, en espérant que la victoire d’un Français ce soir en appellera une autre dans quelques semaines à l’EuroBasket. Carrément ouais, la transition.