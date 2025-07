La WNBA s’offrait sa grande fête la nuit dernière du côté d’Indianapolis. Pas de Caitlin Clark à domicile mais la shooteuse a donné de la voix sur le banc… en vain face à la greatness de la reine Napheesa Collier et de la mégalomane Skylar Diggins. Envoyez les highlights !

Des sourires, pas de défense, des buckets, des buckets, des buckets. Et même des shoots à 4-points, soyons fou.

S4BRIN4 FOR FOUR ! pic.twitter.com/fyOE0AKA4F

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 20, 2025



Gabby Williams titulaire et deuxième plus gros temps de jeu de ce match (16 points et 5 passes en 24 minutes), un premier quart au cours duquel on a très vite compris à quel “match” on allait assister (49-36), et au final la logique qui sera respectée puisque c’est la franchise player de la meilleure équipe WNBA et accessoirement favorite dans la course à la MVP qui sera élue meilleure joueuse de ce match : Napheesa Collier. 36 points et 9 rebonds, 13/16 au tir dont 4/5 du parking, on oublie qu’aucun de ces tirs ne fut contesté et on applaudit la reine. Toujours dans la Team Collier, la meneuse et coéquipière de Gabby Williams à Seattle Skylar Diggins a claqué un triple-double historique avec 11 points, 11 rebonds et 15 passes.

Repos pendant quelques jours pour ces dames et on y retourne dès mardi soir avec 5 matchs au programme !