Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Une Française a joué le All-Star Game !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Elle a marqué le pas cette semaine mais c’était pour mieux se préparer au week-end basket le plus festif de l’année. Depuis hier Gabby Williams peut inscrire sur son CV qu’elle a participé à un All-Star Game WNBA et ça, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Deux jours de repos et on enchaine, y’a des trophées à aller chercher cette saison !

Seattle Storm vs Washington Mystics : 6 points à 2/9 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 4 passes en 33 minutes

Seattle Storm vs Golden State Valkyries : 4 points à 2/9 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 2 steals en 30 minutes

All-Star Game : 16 points à 5/11 au tir dont 4/10 du parking, 2/2 aux lancers, 5 passes et 1 steal en 24 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 13,2 points à 44,4% au tir dont 33,3% du parking, 82,5% aux lancers, 4,8 rebonds, 4,4 passes, 2,4 steals et 0,5 contre en 33,7 minutes

ALL-STARS.

“@UConnWBB represent” 🏀

Breanna Stewart, Gabby Williams, Paige Bueckers & Skylar Diggins #WNBAAllStar2025 pic.twitter.com/YqDl2Ysux4

— NBA France (@NBAFRANCE) July 20, 2025

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Les jours passent et la n°2 de la dernière Draft ne joue pas plus. A deux doigts d’être pressé de la voir rentrer enchainer les cartons en Europe. Et si on était des rageux on dirait presque que c’est quand même bien con qu’elle ait raté l’Euro pour ça.

Seattle Storm vs Washington Mystics : 0 point à 0/1 au tir et 2 rebonds en 3 minutes

Seattle Storm vs Golden State Valkyries : DNP

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,3 points à 50% au tir dont 0% du parking, 69,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,7 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 8,8 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Quelques tours de magie dont elle a le secret cette semaine, qui lui ont notamment permis d’entrer dans le Top 10 des meilleures shooteuses de l’histoire du Liberty. Ça vous classe une nana ça, quand même.

New York Liberty vs Atlanta Dream : 6 points à 2/5 au tir dont 2/3 du parking, 1 rebond en 14 minutes

New York Liberty vs Indiana Fever : 12 points à 4/5 du parking, 1 rebond, 3 passes et 2 steals en 18 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 44,4% au tir dont 37,6% du parking, 85,7% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,4 passe, 0,8 steal et 0,2 contre en 18,3 minutes

MARINE FOR THREE… AND THE LIBS GO ON A RUN 🔥

An 11-0 burst in the 3Q ties it all up in Brooklyn!

ATL-NYL | League Pass pic.twitter.com/EA16kMXJKa

— WNBA (@WNBA) July 13, 2025

And now everybody is happy when Marine makes a 3. 🤣🤣 pic.twitter.com/08DWu1FUSv

— Out of context Marine Johannès 🎨🏀 (@MJohannesOOC) July 17, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Un carton face aux Sparks, et Bria n’était d’ailleurs qu’à un petit panier de son career high au scoring. Si on s’était pas enjaillé il y a quelques années en la voyant sous le maillot bleu, on se dirait qu’elle est dans son prime.

Connecticut Sun @ Los Angeles Sparks : 25 points à 7/17 au tir dont 4/11 du parking, 7/8 aux lancers, 1 rebond, 6 passes et 1 steal en 33 minutes

Connecticut Sun vs Indiana Fever : 11 points à 3/8 au tir dont 3/7 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 29 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,8 points à 34,1% au tir dont 34,1% du parking, 84,3% aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 0,9 steal en 22,9 minutes

Bria Hartley tonight 🔥

• 25 points

• 6 assists pic.twitter.com/p9pezyz8YF

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 14, 2025

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Elle avait eu un premier coup de chaud la semaine passée face au Storm et elle a remis ça contre le Fever, malgré la défaite. Leila va en étonner plus d’un cette saison, en espérant que la collection de défaites n’atteigne pas son moral.

Connecticut Sun @ Los Angeles Sparks : 7 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Connecticut Sun vs Indiana Fever : 19 points à 8/13 au tir dont 1/3 du parking, 2/3 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 3 steals en 24 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 9,8 points à 46,3% au tir dont 18,8% du parking, 88,9% aux lancers, 2,8 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 26 minutes

Leïla Lacan tonight 🔥

• 19 points

• 3 steals

• 8/13 FG

• 24 minutes playedpic.twitter.com/GiAum04D2i

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 16, 2025

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Elle reste l’une des joueuses frisson des Valkyries et a gardé sa place dans la rotation malgré quelques changements dans le roster et une absence de presque deux semaines à cause de douleurs au dos. Le pourcentage du parking est cata mais peut-être qu’elle n’a juste pas son permis, faudrait lui demander.

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : 6 points à 2/8 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : 5 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking, 2 passes et 1 contre en 16 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,6 points à 37,1% au tir dont 10,5% du parking, 87,9% aux lancers, 1,3 rebond, 1,9 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 16,2 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle revient bien après avoir eu besoin de deux matchs pour se remettre en route. Une fin de match monstrueuse face au Mercury avec deux énormes tirs dans les dernières secondes, et Janelle démontre à chaque match qu’elle est faite pour jouer dans cette Ligue.

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : 12 points à 4/12 au tir dont 1/4 du parking, 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 19 minutes

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : 10 points à 3/9 au tir dont 1/4 du parking, 3/4 aux lancers, 4 rebonds en 14 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 9,7 points à 36% au tir dont 31,7% du parking, 86,4% aux lancers, 4,9 rebonds, 1,1 passe, 0,4 steal et 0,1 contre en 22,8 minutes

Janelle Salaun : 12 points on 4-12 shooting, 1-4 from 3, 3-3 from the FT line & 3 rebounds in 19 minutes pic.twitter.com/8uEQntlVmn

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) July 15, 2025

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Elle a changé de nom mais son talent ne bouge pas, et on devrait la voir à l’œuvre à partir de la saison prochaine.

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : DNP

Golden State Valkyries @ Seattle Storm : DNP

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes