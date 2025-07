Source image : Montage TrashTalk via YouTube

Toulouse a enfin un projet basket-ballistique à la hauteur de sa ville. Léon Marchand, Antoine Dupont et Bigflo & Oli entrent dans le capital du Toulouse Basket-Ball Club, nouveau nom de l’ancien (depuis 2023) Stade Toulousain Basket.

Toutes les âmes ayant déjà eu la chance de mettre les pieds dans la merveilleuse ville de Toulouse savent que son surnom n’est pas forcément le plus adapté. La “Ville Rose” est tout de même très orangée, couleur d’un sport qui n’était, jusqu’ici, pas bien représenté. Du moins dans le 5×5 puisque l’équipe de 3×3 régale presque chaque week-end.

Selon La Dépêche, le Toulouse Basket-Ball Club retrouve son nom originel et s’arme, sur le plan médiatique et financier, avec les “recrutements” de Léon Marchand, Antoine Dupont et Bigflo & Oli parmi les actionnaires.

🏀 Toulouse veut franchir un step ! Le Toulouse Basket Club (ex STB) change de dimension avec l’arrivée d’un fonds présidé par Fabien Conte et soutenu par Dupont, Marchand, Bigflo & Oli… Recrutement XXL et ambitions sportives en perspectives 🔥#Basket #Toulouse #TBC

L’objectif sportif établi par Fabien Conte, le président du club, est de rejoindre la première division “d’ici 5 à 6 ans”, l’équipe évoluant actuellement en NM1.

Le nageur, le rugbyman et les rappeurs sont de grands amoureux de leurs villes. Ils en font la promotion très régulièrement. Cet engagement dans le basket-ball prouve une fois de plus leurs attaches à leurs racines et leur envie de voir Toulouse briller dans tous les domaines.

Au vu de ce casting, il est presque surprenant de ne pas retrouver Michel Sarran à la tête de la cantine du club…

