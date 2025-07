On y est, c’est la dernière soirée de la NBA Summer League 2025. Cette nuit, la finale entre les Charlotte Hornets et les Sacramento Kings aura lieu à 4h00 du matin. Trois français sont concernés, Tidjane Salaün, Maxime Raynaud et Daniel Batcho.

Le programme du soir

0h00 : Celtics – Hawks

2h00 : Clippers – Grizzlies

4h00 : Hornets – Kings

Les deux dernières équipes invaincues de cette Summer League s’affrontent ce soir pour un titre qui sera oublié 48h plus tard, mais un titre quand même. Les Charlotte Hornets et les Sacramento Kings jouent une finale (on voit bien que c’est l’été) et la bonne nouvelle, c’est qu’un Français sera forcément titré. Côté Frelons, c’est Tidjane Salaün qui représentera le drapeau tricolore. Les Rois seront guidés par Maxime Raynaud et Daniel Batcho.

C’est fait, les Kings sont en finale de la Summer League ! 👑

Maxime Raynaud est à 40 minutes de son premier trophée NBA.

Les stats du Frenchie en demie :

🔹12 points

🔹7 rebonds

🔹1 assist

🔹6/12 au tir pic.twitter.com/OvFfp9aLhz

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 19, 2025

Les autres grands noms de ce match pour la bague sont Kon Knueppel, Ryan Kalkbrenner, Nique Clifford, Devin Carter et Isaac Jones, auteur de 36 points en demi-finale.

Plus tôt dans la soirée, les Celtics et les Hawks s’affronteront puis les Clippers et Grizzlies dans des matchs sans enjeux. Autant dire qu’on ne va pas mettre le réveil pour admirer les exploits d’Hugo Gonzalez et compagnie.

Alors, qui va remporter cette Summer League ? Il va falloir profiter de cette rencontre, c’est la dernière sur un parquet NBA avant la présaison fin septembre…