La Free Agency 2025 a débuté depuis presque 3 semaines désormais mais il reste encore de nombreux joueurs qui cherchent preneurs. Focus sur les quelques éléments majeurs qui attendent encore un contrat.

N.B : on envoie dix noms sans ordre exact, d’autres auraient pu avoir leur place aussi mais ce sont ceux qui font le plus parler. Malik Beasley aurait certainement été dans la sélection mais son affaire de paris pourrait lui coûter très gros alors on le laisse de côté pour le moment.

Josh Giddey

Échangé aux Bulls l’été dernier contre Alex Caruso, Josh Giddey a assisté de loin au titre de ses anciens copains d’OKC. L’Australien n’a néanmoins pas perdu son temps à Chicago, montrant des vrais progrès tout au long de la saison, avec des responsabilités bien assumées. Les Bulls ont la main sur le dossier puisque Giddey est agent-libre restreint, Chicago peut donc s’aligner sur toutes les offres. Apparemment, le joueur visait un deal autour des 30 millions la saison, un chiffre que la franchise au taureau ne semble pas disposée à offrir (eux seraient plus proches des 20 millions par an). Avec peu de franchises capables d’aligner une grosse offre cet été, Giddey n’est pas en position de force. Prendra-t-il moins que prévu ou va-t-il parier sur lui-même en prenant la qualifying offer pour tester à nouveau le marché dans un an ?

Jonathan Kuminga

Lui aussi arrive au bout de son contrat rookie et lui aussi n’a toujours pas trouvé preneur sur cette Free Agency. Le talent, Jonathan Kuminga n’en manque pas et de nombreuses équipes seraient prêtes à lui faire une place de choix dans leur roster. Sauf qu’avec le peu d’argent disponible cet été, un sign and trade est plus envisageable et alors il faut s’entendre avec les Warriors, qui ne veulent pas le perdre pour rien. Ces derniers jours, une nouvelle solution a émergé dans les rumeurs, à savoir une prolongation de Kuminga chez les Dubs, avant un transfert en cours de saison prochaine. Rester ou partir, le flou entoure toujours le dossier Kuminga.

Cam Thomas

Vous en avez marre des contrats rookies ? Et bah en voilà un autre. Grand gagnant de la reconstruction des Nets post Big 3, Cam Thomas a complètement explosé lors de la saison 2023-24, avant un dernier exercice plus compliqué à cause des blessures. Le joueur a de grandes facilitées quand il s’agit de scorer, mais son efficacité fait parfois froncer les sourcils et il n’est pas vraiment réputé pour sa défense. Si ses stats devraient lui assurer un beau contrat, Brooklyn n’a pour le moment pas lancé les négociations avec son joueur. Les Nets se savent en position de force puisque c’est eux qui ont le plus d’argent à dépenser cet été en NBA. L’arrière pourrait aussi décider de prendre la qualifying offer pour revenir sur le marché en 2026 avec de meilleurs arguments.

Russell Westbrook

On laisse les jeunots pour partir sur un joueur bien plus expérimenté, ce cher Russell Westbrook. Plutôt intéressant cette saison dans un rôle de sixième homme à Denver, Brodie a décidé de tester le marché en renonçant à sa player option. Pour le moment, seuls les Knicks et plus récemment les Kings ont montré un vrai intérêt pour le joueur, qui tournait encore à 13 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne en 2024-25. Alors qu’il fêtera en fin d’année ses 37 ans, Brodie devrait quand même trouvé preneur mais sa cote n’est plus celle de ses belles années. Et si le Thunder le ramenait histoire de boucler la boucle comme les Blazers avec Lillard ?

Chris Paul

Autre meneur de jeu qui a marqué son époque, on parle de monsieur Cipifruit. Chris Paul a annoncé que la prochaine saison NBA serait très certainement sa dernière avant de raccrocher et cette dernière campagne, il souhaite la vivre proche de sa famille, établie à Los Angeles. Cela tombe bien, les Clippers, son ancienne équipe, seraient prêts à lui offrir une dernière danse avec un rôle en sortie de banc au sein d’une équipe compétitive. De quoi rêver d’une bague avant de ranger les baskets ?

Al Horford

Lui aussi n’en a plus pour longtemps sur les parquets. Champion NBA en 2024 avec les Celtics, Al Horford n’a plus rien à prouver à personne. Encore très productif malgré ses 39 ans, il attire de nombreuses équipes à sa porte. Les Warriors, les Lakers, les Bucks voire les Hawks sont des destinations évoquées. Atlanta a peut-être le meilleur dossier car le joueur préfèrerait rester proche de sa famille. L’option retraite n’est pas non plus complètement à exclure.

Quentin Grimes

Si les fans des Sixers ont passé la dernière saison à pleurer, Quentin Grimes a lui profité des nombreux blessés pour tirer son épingle du jeu et faire de grosses stats. 22 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne sur la demi saison passée avec Philly. Parfait pour booster sa cote avant la Free Agency. Les Sixers ont très envie de le prolonger et ils ont l’avantage de pouvoir s’aligner sur toutes les offres extérieures. Reste à savoir combien l’arrière demandera. Comme ses camarades en sortie de contrat rookie, la pauvreté du marché pourrait lui coûter quelques millions dans les négociations.

Ben Simmons

Il fut un temps où Ben Simmons aurait obtenu un contrat dès le premier jour de la Free Agency. Sauf qu’entre ses blessures à répétition et ses limites offensives, Benny le kangourou a vu sa cote bien baisser. Il reste encore un joueur qui peut avoir un bel impact, notamment en défense et dans le playmaking. Son nom n’a pas été beaucoup cité sur ce début de Free Agency. Les Knicks, en quête d’une doublure à Brunson, ont pris des infos. Les Clippers sont encore une option, d’autant qu’un profil défensif ne fera pas de mal aux côtés de Bradley Beal, James Harden et peut-être bientôt Chris Paul.

Gary Payton II

Un autre garçon qu’on est un peu surpris de voir toujours disponible. Gary Payton II a pourtant le profil du soldat bien pratique dans un effectif. Combatif, prêt à se donner en défense, polyvalent et expérimenté. Offensivement, c’est évidemment limité mais son rôle a toujours été de combler les trous et de jouer au glue guy, donc c’est pas forcément un soucis. Un retour chez les Warriors ne semble pour le moment pas d’actualité. Pourquoi pas aux Lakers, qui auraient bien besoin de profils défensifs sur le backcourt à côté de Luka Doncic et Austin Reaves.

Malcolm Brogdon

On finit avec Malcolm Brogdon (il en fallait bien un dixième hein). Depuis son trophée de sixième homme de l’année en 2023, le meneur collectionne les bobos. Il n’a disputé que 64 matchs sur les deux dernières saisons réunies… À 32 ans, il reste un joueur qui peut avoir un vrai rôle autant à la création qu’au scoring, probablement en sortie de banc. Reste à être capable de mettre les deux pieds sur le terrain et c’est probablement la raison pour laquelle les GM sont si hésitants.