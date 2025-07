Cocorico : 3 Français en demi-finale de la Summer League

Comme chaque début d’été, la Summer League nous aide à combler notre manque de NBA. Quand elle permet en plus de mettre en avant notre côté chauvin, c’est ce qu’on appelle un combo gagnant. La cuvée 2025 est particulièrement bonne, puisque trois représentants tricolores peuvent encore rêver d’un titre à Las Vegas.

La phase régulière a rendu son verdict au petit matin dans le Nevada, avec une victoire in extremis des Nuggets contre les Clippers. Des 14 Français qui étaient sur la ligne de départ à Las Vegas, trois sont toujours en lice pour repartir du désert avec un petit bijou autour du doigt. Le basketball bleu-blanc-rouge n’a peut-être jamais été en aussi bonne santé outre-Atlantique et on en profite pour rappeler qu’Ousmane Dieng a lui soulevé le Larry O’Brien Trophy avec le Thunder il y a quelques semaines.

OKC qui semble vouloir devenir la première équipe à faire le doublé NBA – Summer League. De quoi faire déprimer la concurrence face à un tel réservoir de talent. On devrait réentendre parler de Brooks Barnhizer et surtout du Belge Ajay Mitchell, également de l’aventure heureuse avec SGA, Chet et J-Dub au printemps dernier.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la sauce camembert que sont en train de déverser nos trois survivants à Las Vegas depuis une semaine. Si on vous dit que les Sacramento Kings et les Charlotte Hornets sont qualifiés en demi-finale, vous pensez à…?

Les demi-finales de la Summer League 2025 :

🔸Raptors 🆚 Kings, samedi à 22h

🔸Thunder🆚 Hornets, samedi à 0h

On sera derrière Maxime Raynaud (Kings), Daniel Batcho (Kings) et Tidjane Salaün (Hornets) 🇫🇷

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 18, 2025

Bingo ! Tidjane Salaün (Hornets), Maxime Raynaud (Kings) et Daniel Batcho (Kings) seront nos infiltrés dans le dernier carré de la Summer League ce week-end. Le premier a fait le plein de confiance avant une saison sophomore déterminante dans l’asile de Charlotte. Tidj’ a beaucoup travaillé sur son équilibre et semble encore plus tanké qu’auparavant. Pour peu que les tirs tombent dedans, le sixième choix de la Draft 2024 devrait vite se retrouver dans de bonnes discussions au sein du staff des Hornets.

Du côté des Kings, c’est double ration de croissants pour tout le monde. Maxime Raynaud fait certainement partie des deux meilleurs Frenchies de cette Summer League. Le pivot moderne de Sacramento fait déjà saliver les fans et certains scouts sont en train de se gratter la tête en se demandant comment ils ont pu le laisser passer à la Draft. À ses côtés, Daniel Batcho a profité de l’absence de son coéquipier Parisien pour se montrer lors du troisième match face aux Suns (8 points à 3/3 au tir en 7 minutes). Le pivot de Louisiana Tech saisit sa chance à fond et repartirait bien du Nevada avec un titre sur son CV.

Il existe un scénario où tout ce petit monde se croise en finale ce dimanche mais il faudra d’abord se défaire des Raptors et du Thunder pour que cette Summer League se transforme officiellement en une fête tricolore.