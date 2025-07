Comme Damian Lillard, ils sont revenus au sein de leur franchise de cœur

C’était la grosse nouvelle de la soirée d’hier, Damian Lillard est officiellement revenu aux Portland Trail Blazers, sa franchise de cœur. Avant Dame, d’autres grands joueurs ont décidé de revenir à l’équipe de leurs débuts après un premier divorce. C’est l’heure d’un petit dossier maison.

Note de la rédaction : pour notre sélection, on fait le choix de joueurs qui ont longtemps joué dans une équipe, qui sont partis dans une autre équipe avant de revenir, que ce soit dans leur prime ou en fin de carrière. (Des belles histoires comme celle de Damian Lillard en gros) On ne met pas Michael Jordan car il avait pris sa retraite, il n’avait donc pas laissé les Bulls pour une autre franchise.

LeBron James

C’est l’un des comebacks les plus marquants et le seul de notre liste à être revenu chez son ancienne équipe dans son prime. En 2014, LeBron James vient de boucler sa 4ème saison avec le Miami Heat. 4 années, 4 Finales NBA dont deux titres remportés, la superteam montée avec Chris Bosh et Dwyane Wade a eu son lot de succès. Pourtant, le King décide de quitter South Beach pour revenir à Cleveland (où il avait disputé ses 7 premières saisons NBA) et aller offrir un titre à sa franchise natale. Il y arrivera 2 ans plus tard au cours d’une Finale de folie face aux Golden State Warriors. Si son départ médiatisé (The Decision) en 2010 avait fait couler beaucoup d’encre et entaché sa réputation, le retour du King en 2014 avait vite permis de réconcilier le joueur et ses fans d’antan. Une belle histoire made in Ohio.

Dwyane Wade

On parlait du Heat juste au-dessus et ça tombe bien car voilà le plus grand joueur de l’histoire de la franchise. Dwyane Wade a longtemps été promis à une carrière à une seule équipe. Comment imaginer Flash loin de la Floride ? Impossible. C’est pourtant arrivé. Incapable de s’entendre avec Pat Riley autour d’une prolongation en 2016, le célèbre numéro 3 décide de revenir dans son autre “chez lui”, à Chicago, sa ville natale. Une expérience pas franchement concluante et terminée au bout d’un an. Wade rejoint ensuite son pote LeBron à Cleveland mais il n’y reste que six mois avant de revenir à Miami pour finir sa carrière dans un rôle de sixième homme, avec une fanbase totalement acquise à sa cause. Un happy end pour l’enfant chéri de South Beach.

Kevin Garnett

Pour faire partie de cette liste, il faut avoir laissé une trace durable au sein d’une franchise et Kevin Garnett a marqué à jamais les Minnesota Timberwolves. Meilleur joueur de l’histoire des loups, leader de la plupart des catégories statistiques, premier (et seul) MVP de l’histoire de la franchise. Pendant 12 saisons, KG a porté les Wolves sur ses épaules et incarné un héros pour les fans de Minny. Individuellement, le Big Ticket a dominé mais son équipe a toujours heurté un plafond de verre en Playoffs, avec une Finale de Conférence en 2004 comme meilleur résultat. Son passage à Boston lui permettra de corriger le tir avec un titre acquis dès la première année. Si KG a trouvé une nouvelle maison chez les Celtics, c’est pourtant bien chez les Wolves qu’il finira sa carrière, dans un rôle de mentor autour de la jeune génération portée par Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

Scottie Pippen

Monstre défensif et de polyvalence, Scottie Pippen a longtemps figuré parmi les joueurs fidèles de NBA, mais ses relations de plus en plus compliquées avec la direction des Bulls et son envie d’être mieux payé ont acté le divorce. Après 11 saisons dans l’Illinois, Pippen quitte les Bulls en 1998, juste après le triplé réalisé et alors que Michael Jordan vient d’annoncer une nouvelle retraite. Pippen n’ira plus jamais en Finale, même s’il n’est pas passé loin avec les Blazers en 2000. En 2003, du haut de ses 38 ans, Scottie Pippen s’offre un baroud d’honneur à Chicago le temps d’une saison dans un rôle de mentor. L’occasion de profiter une dernière fois de l’ambiance du United Center avant de raccrocher.

Allen Iverson

Comme Damian Lillard c’est un guard et lui aussi a connu une histoire d’amour qui n’aurait probablement jamais dû se terminer. Si les Sixers ont connu de nombreux grands joueurs, le passage d’Allen Iverson a marqué toute une génération. Son crossover sur Michael Jordan, ses flambées au scoring bien sûr, son style de jeu, son look, sa personnalité, AI a inspiré beaucoup de joueurs. Joueur phare du début des années 2000, il a porté à lui seul ou presque les Sixers en Finales NBA, battus par les Los Angeles Lakers. Lors de la saison 2006-2007, les relations entre The Answer et sa franchise se tendent. Il est finalement transféré aux Nuggets pour faire équipe avec Carmelo Anthony. S’il fait des stats dans les Rocheuses, ses passages à Detroit puis à Memphis sont beaucoup moins reluisants. En bout de course, Allen Iverson boucle la boucle chez lui, en Pennsylvanie, le temps d’une demi-saison, histoire de constater qu’il est toujours aussi populaire à Philly.

Chris Mullin

On finit avec Chris Mullin, peut-être le moins célèbre du lot mais une figure qui a longtemps porté les Warriors. Membre de la mythique Dream Team 1992 victorieuse à Barcelone, Chris Mullin a passé ses 12 premières saisons à Golden State, avec quelques belles saisons au scoring mais peu de résultats en Playoffs. En 1997, il est échangé aux Pacers, où il vise le titre et évolue sous les ordres de son ancien coéquipier en sélection, Larry Bird. En 2000, Chris Mullin est proche de la fin et il s’offre une dernière saison NBA sur les terres de ses plus beaux exploits, avec Golden State, avant de raccrocher les baskets.