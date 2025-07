Damian Lillard revient chez les Blazers pour 3 ans !!!

C’est la belle et grosse nouvelle de ce jeudi soir : après avoir été coupé par les Bucks, Damian Lillard va s’engager avec les Blazers pour trois saisons et 42 millions de dollars ! Le retour à la maison de la légende de Portland, qui a passé ses onze premières années de carrière dans l’Oregon et laissé des souvenirs impérissables.

Que la NBA est belle quand elle nous offre ce genre de moment. Damian Lillard de retour chez les Blazers, pour renouer avec son public, sa ville. Après un raté complet chez les Bucks, pas uniquement de son fait, l’histoire est belle. Dame s’engage pour 3 ans et 42 millions de dollars. Un contrat qui inclut une no trade clause, histoire qu’on le laisse cheminer tranquillement dans l’Oregon.

Pour les Blazers, il s’agit sans doute également d’un move d’affection, en premier lieu. Néanmoins, si on se pose sur le dossier, Portland sort très largement gagnant, à postériori, du transfert initial avec les Bucks.

The Blazers basically acquired the following assets by loaning Damian Lillard for two years.

Jrue Holiday

Deni Avdija

Toumani Camara

Robert Williams III

2029 first-round pick (via BOS or MIL)

2028 first-round swap rights (via MIL)

2030 first-round swap rights (via MIL)

Blessé pour toute la saison prochaine, Damian Lillard aura le luxe de pouvoir se remettre sur pieds auprès de sa famille, restée à Rip City depuis son départ pour Milwaukee.