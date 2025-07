WNBA : Caitlin Clark forfait pour le All-Star Game

Suite à une blessure à la hanche subie ce mardi, Caitlin Clark est contrainte de renoncer au All-Star Weekend de la WNBA. La star du Fever n’a décidément pas droit au bonheur.

À peine revenue au jeu, la voilà de nouveau privée des terrains. Caitlin Clark, visage de la ligue féminine nord-américaine, ne sera pas des festivités du côté d’Indianapolis, la maison. Sa blessure à la hanche contractée mardi lors du match face au Sun ne permet pas de disputer le All-Star Weekend, où elle était engagée dans les concours et le match.

Breaking: Caitlin Clark announced she will not participate in the WNBA All-Star game or three-point contest.

Clark left the Fever’s game on Tuesday with a groin injury. pic.twitter.com/rQqXfnmKkW

— ESPN (@espn) July 17, 2025

Organisé dans la ville d’Indianapolis, son équipe, le All-Star Game WNBA subit un coup certain. Et pour nous aussi, c’est un véritable crève-coeur.