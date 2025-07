WNBA : Iliana Rupert rejoint les Valkyries !

Après avoir disputé l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France puis vécu un heureux événement dans le cadre privé, Iliana Rupert va rejoindre les Valkyries de Golden State. Elle sera disponible après le WNBA All-Star Game.

De retour aux États-Unis pour de nouvelles aventures, aux côtés de Janelle Salaün et Carla Leite. Iliana Rupert rejoindra les Valkyries après le All-Star Game, selon un communiqué officiel de la franchise. Championne WNBA en 2022 avec Las Vegas, puis joueuse d’Atlanta en 2023, Iliana signe son retour aux affaires outre-Atlantique après une année 2024 consacrée aux Jeux Olympiques de Paris.

Roster Update: Golden State Valkyries activate center @Iliana_rups following overseas commitments.

Rupert will be available following the WNBA All-Star Break. pic.twitter.com/P42f0CrIJv

— Golden State Valkyries (@valkyries) July 17, 2025