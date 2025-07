La cas Bradley Beal x Suns : analyse fine ! Apéro TrashTalk

Bradley Beal et les Suns ont réussi à se mettre d’accord pour un buyout de l’énorme contrat du joueur qui va bientôt rejoindre les Clippers. On revient sur les faits, sur les implications financières pour les Suns de ce buyout et de comment il marque le début d’une nouvelle ère. Exceptionnellement, Alex seul face caméra et pas pour parler de cartes. Attention, analyse fine en vue !