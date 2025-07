Summer League – programme du soir : 6 Français pour nous régaler

Un match de plus qu’hier et donc 8 rencontres au total pour cette nouvelle soirée de Summer League. La fin se rapproche doucement, alors profitons de nos Français tant qu’il est encore temps, et ce soir, il y a de quoi s’en mettre sous la dent avec 6 potentiels tricolores sur les parquets.

Le programme du soir

22h : Heat – Pistons

22h30 : Knicks – Pacers (Dadiet, Diawara)

0h : Grizzlies – Hawks

1h : Hornets – Spurs (Salaün)

2h : Blazers – Rockets (Rupert, Cissoko)

3h : Lakers – Celtics

4h : Raptors – Warriors (Delaunay)

5h : Clippers – Nuggets

Plus que quelques jours pour profiter de la Summer League ce qui correspond donc aux dernières occasions de marquer les esprits pour ces petits jeunes en quête de temps de jeu. On va évidemment mettre la loupe sur nos Bleus. Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara, Tidjane Salaün, Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Leopold Delaunay pourraient fouler les parquets. Tous ont eu au moins une performance marquante sur cette compétition estivale, mais on n’en a jamais assez alors on en redemande !

Hors de notre chauvinisme, cette soirée sera également l’occasion de voir Dylan Harper en action avec les Spurs, ainsi que d’admirer le plus grand derby de l’histoire NBA entre Lakers et Celtics. Un duel Bronny James – Kenneth Lofton Jr au sommet de la Grande Ligue, comment pourrait-on passer à côté ?

On jettera aussi un œil aux possibles qualifications de certaines équipes pour les phases finales de la compétition. On a beau envoyer des punchlines tous les ans, c’est quand même vachement le divertissement cette Summer League !