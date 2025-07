Knicks : Josh Hart opéré du doigt

Petite information qui vaut son pesant de cacahuètes : Josh Hart a été opéré avec succès du doigt, suite à une blessure subie durant les Playoffs. Les Knicks annoncent qu’il sera de nouveau prêt à jouer plus tard dans l’été.

Josh Hart devrait donc être – logiquement – présent au camp d’entraînement des Knicks, au mois de septembre. Élément majeur de la rotation de New York, Hart a réalisé une très belle série contre les Celtics. Il est de ceux qui ont permis à la franchise d’atteindre les finales de Conférence Est, que les Knicks n’avaient plus connu depuis 2000.

Josh Hart underwent a procedure to his right ring finger due to an injury sustained in the playoffs. He will resume basketball activities later in the summer.

— NY Knicks PR (@NY_KnicksPR) July 16, 2025