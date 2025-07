Parmi les joueurs qui ont clairement réussi leur début de Summer League : Tidjane Salaün. Et comme le gamin est un coquin, il a poussé le vice jusqu’à scorer exactement le même total que sa sœur en WNBA.

16 points pour Janelle en WNBA, face à l’immense A’Ja Wilson.

16 points pour Tidjane en Summer League, face au légendaire Judah Mintz.

Pas la même adversité on ne va pas se mentir, mais après un premier match très convaincant avant-hier contre le Jazz, Tidjane Salaün a donc remis ça cette nuit contre les Sixers. De bonne augure pour la saison 2 du Français, après un premier exercice discret.

.@TidjaneSalaun lays one in off the glass! #NBASummer pic.twitter.com/S1QjxLllaR

— Charlotte Hornets (@hornets) July 13, 2025

Tidjane Salaün’s averages through two 2025 NBA Summer League games:

18.0 points

6.5 rebounds

1.5 assists

1.0 block

48% FG

Sophomore leap incoming?? 🐅 🔥 pic.twitter.com/YSwYkeYemj

— Hornets Lead (@HornetsLead) July 13, 2025



16 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres cette nuit, des tirs importants au quatrième quart-temps quand le match se jouait, si toutefois le résultat intéresse des gens. Une nouvelle belle perf de l’ancien choletais qui montre une belle envie et une forme resplendissante en ce mois de juillet, en espérant… que ce qu’il se passe à Vegas ne restera pas à Vegas. Quoiqu’il arrive ce qui est pris n’est plus à prendre, et si tu veux d’autres expressions des années 90 rendez-vous demain, même endroit même heure.