Les deux Français avaient connu des fortunes diverses lors de leur premier match de Summer League avant-hier, cette nuit la jauge s’est un peu équilibrée. Joli match de nos deux rookies Maxime Raynaud (Kings) et Noa Essengue (Bulls) !

Le n°12 de la Draft Noa Essengue avait collectionné les ballons perdus pour son premier match, alors que le n°42 Maxime Raynaud avait déjà eu des promesses de retrait de maillot à Sacramento, voilà où on se place niveau conclusions hâtives en Summer League. Cette nuit les deux gamins se croisaient pour la première fois, car Ulm et Stanford ne sont pas sur le même continent, ça c’est pour les nullos en géo. Un duel qui n’en était pas vraiment un au vu des postes de chacun, mais spoiler, Noa a quand même eu raison de Max à un moment donné…

Maxime Raynaud DIMES to Mason Jones on the cut 🥽 pic.twitter.com/ZBGlP0RlWj

— NBA TV (@NBATV) July 13, 2025

C’est la Summer league il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et encore plus après un match, mais Maxime Raynaud semble bien être le meilleur joueur de l’histoire des Sacramento Kings

— Phonte (@PhonteNBA) July 11, 2025

Noa Essengue coast to coast pic.twitter.com/l10LWTtnWF

— Gustavo (@iamvega1982) July 13, 2025

DENIED BY ESSENGUE ❌@NoaEssengue | #SeeRed pic.twitter.com/qth0tmBjA7

— Chicago Bulls (@chicagobulls) July 13, 2025



17 points à 8/15 au tir pour Maxime Raynaud, avec 5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 29 minutes. Le Process suit son cours, la raquette Mad Max x Domas ça va faire très mal. Pour Noa Essengue ça préchauffe également, avec outre ce contre tah LeBron sur son compatriote, une perf solide à 12 points et 10 rebonds, sans trop gâcher cette fois-ci malgré un petit souci de réglage à 3-points.

La France du basket continue de chauffer tranquillement en attendant l’Euro et la saison NBA 2025-26, et nos plus jeunes loulous se font un nom du côté de Vegas. Une belle manière de fêter les 80 ans du débarquement, et ça c’est cadeau, c’est pour les nullos en histoire.