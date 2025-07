Deux petits matchs au menu de la nuit en WNBA mais au moins autant de perfs incroyables. On vous résume tout ça, entre deux matchs de Summer League à Vegas.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée petite surprise, puisque le Lynx (18-3) de la meilleure joueuse de la Ligue Napheesa Collier s’est incliné face au Sky de Chicago (87-81). La candidate n°1 au trophée de MVP a été intenable (26/8/5/3/3), sa collègue All-Star Courtney Williams pas en reste avec 15 points, 8 rebonds et 8 passes, mais en face un trio de crackinettes a fait la loi. La reine Hailey Van Lith n’en faisant toujours pas partie, c’est ainsi la bientôt légendaire Angel Reese qui a envoyé un énième double-double consécutif (19/11) tandis que Kamilla Cardoso lui emboitait le pas à peine revenue de sélection avec 17 points et 15 rebonds et que la meneuse Ariel Atkins jouait les invitées surprise avec 27 pions.

Angel Reese over her last 8 games:

19 PTS – 11 REB – 4 AST

15 PTS – 11 REB – 1 AST

22 PTS – 15 REB – 4 AST

16 PTS – 17 REB – 6 AST

24 PTS – 16 REB – 7 AST

17 PTS – 18 REB – 2 AST

18 PTS – 17 REB – 6 AST

10 PTS – 19 REB – 4 AST

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/S58xoTjzww

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 12, 2025

Dans le deuxième match, bonne nouvelle puisque Janelle Salaün a retrouvé sa place de titulaire (16 points et 6 rebonds) après un retour d’Euro un peu hésitant, alors que Carla Leite retrouve également le rythme après sa blessure au dos (6 points) et que Iliana Rupert débarquera dans ce bazar quand la pièce montée aura finie d’être démontée. Mauvaise nouvelle cependant pour les Valkyries, puisqu’elles sont tombées cette nuit sur un duo de All-Stars en puissance… 34 points et 16 rebonds pour la triple MVP A’Ja Wilson, absolument injouable notamment en première mi-temps, 30 points pour Jackie Young, et au final la barre des 100 points passée pour la première fois seulement cette saison par les Aces.

A’JA WILSON TODAY 🔥

• 34 POINTS

• 16 REBOUNDS

• 4 ASSISTS

• 2 BLOCKS

• 12/16 FG

• 33 MINUTES PLAYEDpic.twitter.com/gvZMRjerjf

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 12, 2025

The Carla Leite drives have been a blast all year long pic.twitter.com/ywEzwvD6SX

— Nekias (Nuh-KY-us) Duncan (@NekiasNBA) July 12, 2025

Une belle mise en bouche avant une soirée qui s’annonce énorme dans quelques heures. Le duel entre Caitlin Clark et Paige Bueckers, Marine Johannes, Breanna Stewart et Sabrina Ionescu face au Dream, les Françaises du Sun à Los Angeles et celles du Storm contre les étonnantes Mystics de Washington, le tout à une heure raisonnable. Vite, à ce soir !

