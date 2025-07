Un peu plus qu’un derby cette fois-ci, le match entre les Spurs et les Mavericks était cette nuit le main event en NBA. Pourquoi ? Car il opposait pour la première fois à ce niveau les deux premiers de la Draft 2025, Cooper Flagg et Dylan Harper. Envoyez les highlights !

Cooper Flagg était passé à côté de son baptême il y a deux jours face aux Lakers, il l’avait d’ailleurs dit lui-même : c’était son pire match de basket depuis un bail. Dylan Harper ? Il faisait pour sa part ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Une grosse hype donc autour de ce match entre les Spurs et les Mavericks, et si c’est San Antonio qui s’est imposé, c’est bien le n°1 de la Draft qui a remis les pendules à l’heure tandis que le nouveau bébou des Spurs envoyait également quelques beaux signaux.

COOPER FLAGG DROPPED 31 PTS AGAINST THE SPURS AND NO. 2 PICK DYLAN HARPER 😤 pic.twitter.com/kat3x8ME91

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 12, 2025

The No. 2 overall pick Dylan Harper made his #NBA2KSummerLeague debut today for the @spurs!

🔥 16 points

🔥 6 rebounds

🔥 2 assists

🔥 2 steals pic.twitter.com/xav7c3y9Ef

— NBA (@NBA) July 12, 2025



31 points à 10/21 au tir dont 3/9 du parking et 8/13 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 31 minutes pour l’ailier des Mavericks, 16 points à 5/12 au tir dont 0/4 du parking et 6/7 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 20 minutes pour l’arrière des Spurs. Dans un style différent, puissant et létal pour Flagg, délié et smooth pour Dylan Harper, les deux ont assuré et prouvé si besoin était que l’avenir leur appartenait, oui, comme à Kool Shen et Rohff dans un son des années 2000, en espérant que ça leur réussisse un poil mieux. Allez, on est parti pour dix ans de derbys texans enflammés ?