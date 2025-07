Alerte Free Agency entre deux perfs de Summer League. Échangé à Memphis par le Magic il y a deux semaines, Cole Anthony va finalement rejoindre Giannis Antetokounmpo chez les Bucks de Milwaukee !

Le mec est passé à Memphis comme on passe au Perthus acheter des clopes.

A peine le temps de visiter la ville, peut-être même qu’il n’y a jamais foutu les pieds, Cole Anthony reprend donc l’avion destination le Wisconsin et Milwaukee. C’est bon, c’est fini là ?

Cole Anthony has agreed to a contract buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign with the Milwaukee Bucks after he clears waivers, sources tell ESPN. Grizzlies finalized the buyout with Jeff Schwartz and Javon Phillips of Excel Sports for Anthony’s new opportunity. pic.twitter.com/HnCsmxaqcz

Il avait atterri dans le Tennessee dans le trade qui avait envoyé Desmond Bane à Orlando, mais Cole Anthony ne fera donc pas grâce de ses tirs au public du FedEx Forum. Shams Charania s’emmerdait fort alors il a du appuyer très fort sur le bouton “publier” : Cole Anthony part à Milwaukee ! Après le départ surprenant de Damian Lillard ou encore celui de Brook Lopez, l’arrivée de Cole Anthony est une deuxième bonne nouvelle si l’on considère que l’ajout de Myles Turner dans la raquette en est une.

En cinq saisons avec le Magic le fils de l’ancien joueur des Knicks Greg Anthony s’est affirmé comme l’un des meilleurs remplaçants de la Ligue, dans un rôle de slasher + menace extérieure. Un vrai renfort à 14/15 points de moyenne projetés, qui ne fera pas de mal pour donner un peu de spacing autour de Giannis. Et ouais, on va vraiment terminer cet article là-dessus.