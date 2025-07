En NBA aussi les joueurs doivent faire valoir leurs droits. Faudrait quand même pas oublier que derrière tous ces millions se cachent des salariés, engagés par des mecs bien souvent bien plus riches qu’eux. Pour défendre leurs intérêts ? C’est désormais Fred VanVleet qui va s’y coller !

Fred VanVleet est depuis quelques semaines le nouveau lieutenant de Kevin Durant, il a d’ailleurs consenti à un petit effort financer pour cela. Depuis quelques heures le meneur des Rockets est également le N+1 de Kevin en ce qui concerne l’Association des Joueurs NBA, car le champion NBA 2019 vient d’être élu à la tête du syndicat, en lieu et place de CJ McCollum. Au boulot boss !

Houston Rockets guard Fred VanVleet has been elected as the new President of the National Basketball Players Association, succeeding CJ McCollum, sources tell ESPN. VanVleet begins a four-year term as the next NBPA leader. pic.twitter.com/Ghl3kcjg3m

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2025



Il a le nom d’un mec qui ramène les bidons à Tadej Pogacar à l’avant du peloton, mais Fred VanVleet est bien évidemment une tête d’affiche d’un autre genre de peloton. Fred VanVleet c’est le genre de mec avec qui on part au combat et ça tombe bien, puisque son combat à lui pour les quatre prochaines années sera de mener celui de ses 450 collègues de NBA face aux méchants propriétaires parfois avilissants de la Grande Ligue.

Champion NBA avec les Raptors en 2019 en tant que joueur non-drafté, Fredo est un exemple pour pas mal de jeunes joueurs et le voir prendre la tête de la NBPA n’est pas une surprise, ce qui l’aurait été si Kyle Kuzma avait été élu à sa place, et parce que c’est toujours cool de terminer un article sur une vanne de qualité.