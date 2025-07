Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Gabby Williams enchaine, avec un appétit féroce.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

MIP, DPOY, ou les deux ? Si ce thème existait au Burger Quiz, nul doute qu’une question aurait porté sur Gabby Williams. Et si vous ne comprenez pas cette phrase il est temps de parfaite votre pop culture. Plus sérieusement, Gabby prime disputera bientôt son premier All-Star Game, elle enchaine les perfs danns une équipe qui gagne et elle apparait de plus en plus dans les discussions pour les trophées de DPOY et de MIP. Quelle saison mes amis, quelle saison.

Seattle Storm @ New York Liberty : 16 points à 7/13 au tir dont 2/4 du parking, 7 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 31 minutes

Seattle Storm @ Connecticut Sun : 21 points à 9/14 au tir dont 2/5 du parking, 1/1 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 36 minutes

Seattle Storm vs Connecticut Sun : 18 points à 6/10 au tir dont 1/5 du parking, 5/5 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 3 steals en 38 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 14 points à 46% au tir dont 34,7% du parking, 81,6% aux lancers, 4,7 rebonds, 4,5 passes, 2,6 steals et 0,5 contre en 33,9 minutes

⭐ GABBY WILLIAMS EST OFFICIELLEMENT ALL-STAR !!! ⭐

Une première étoile all-time pour une joueuse française en WNBA 🇨🇵 🇨🇵🇨🇵

Gabby Williams today 🔥

• 21 points

• 5 rebounds

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Elle est l’une des plus jeunes joueuses de WNBA et malheureusement sa coach le lui fait bien sentir. Toujours aussi peu responsabilisée, même quand elle lâche un quasi double-double en à peine 10 minutes. A force de dire que ça viendra, on espère juste que ça viendra cette saison et pas la prochaine.

Seattle Storm @ New York Liberty : 11 points à 5/7 au tir et 1/2 aux lancers, 8 rebonds en 10 minutes

Seattle Storm @ Connecticut Sun : 1 rebond et 1 passe en 6 minutes

Seattle Storm vs Connecticut Sun : 4 points à 2/5 au tir, 8 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,5 points à 50,6% au tir dont 0% du parking, 69,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,7 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 9 minutes

Dominique Malonga in 5 minutes off the bench:

11 PTS

7 REB

5-5 FG

+13 +/-

# Marine Johannes (New York Liberty)

Un petit bout de match cette semaine, pour une Marine qui on l’espère en a profité pour faire les soldes. Ça c’est ce qu’on aurait dit si on était misogyne, en plus les soldes de juillet c’est en France c’est même pas à New York, bref y’a rien qui va mais faut bien gratter des lignes.

New York Liberty vs Seattle Storm : 0 point à 0/1 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,7 points à 43% au tir dont 34,1% du parking, 85,7% aux lancers, 2,4 rebonds, 1,4 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 18,5 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Elle a vu sa compatriote Leila Lacan la rejoindre et ça lui a peut-être bien mis un coup de boost. Superbe victoire jeudi face au Storm avec 15 pions en prime, Bria est comme le bon vin, elle est comme un bon Brillat Savarin.

Connecticut Sun vs Las Vegas Aces : 7 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking, 2/3 aux lancers, 2 passes et 2 steals en 20 minutes

Connecticut Sun vs Seattle Storm : 15 points à 4/8 au tir dont 3/5 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 24 minutes

Connecticut Sun @ Seattle Storm : 7 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 30 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,9 points à 33,1% au tir dont 32,9% du parking, 82,9% aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 0,9 steal en 22,1 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

A peine rentrée de Grèce où elle a participé à l’Euro avec la France, Leila Lacan monte en régime avec le Sun. Sous les ordres de Rachid Meziane, elle a notamment participé à faire gagner son équipe pour la première fois depuis un mois, ça ne peut pas être un hasard. Comme l’impression qu’elle va davantage s’éclater là-bas qu’ici, bizarre bizarre.

Connecticut Sun vs Las Vegas Aces : 5 points à 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 passe en 24 minutes

Connecticut Sun vs Seattle Storm : 8 points à 3/6 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 3 passes en 19 minutes

Connecticut Sun @ Seattle Storm : 10 points à 4/13 au tir dont 0/5 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 32 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 7,7 points à 38,1% au tir dont 10% du parking, 100% aux lancers, 3,7 rebonds et 1,7 passe en 25 minutes

LEÏLA 👏LACAN👏 EVERYONE

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Touchée par des problèmes de dos pendant deux semaines, la reine Carla is back mais toujours sans son tir. Sa débauche d’énergie est toujours aussi appréciée chez les Valkyries et les perfs vont revenir, tant qu’on lui demande pas de répondre en anglais en interview tout ira bien.

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : DNP

Golden State Valkyries @ Indiana Fever : 5 points à 1/6 au tir dont 0/5 du parking, 3/3 aux lancers, 1 steal en 13 minutes

Golden State Valkyries @ Los Angeles Aces : 6 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 2 passes et 1 steal en 15 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,8 points à 38,5% au tir dont 9,1% du parking, 86,2% aux lancers, 1,2 rebond, 2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en 16,4 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Après deux matchs pour prendre la température au retour de l’Euro, Janelle a réintégré le starting five cette nuit et avec pas mal de réussite. Grande actrice de la très belle saison de Golden State, la sista de Tidjane n’est qu’à 10% de préchauffe et la suite risque de valoir le détour.

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : 0 point à 0/2 du parking en 4 minutes

Golden State Valkyries @ Indiana Fever : 4 points à 2/11 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds et 1 passe en 25 minutes

Golden State Valkyries @ Los Angeles Aces : 16 points à 6/13 au tir dont 1/5 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 21 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 8,9 points à 35,3% au tir dont 34% du parking, 90,9% aux lancers, 5 rebonds, 1,1 passe, 0,4 steal et 0,1 contre en 24,1 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Occupée ces dernières semaines à jouer les daronnes en EDF, Iliana s’est offert un petit kif perso le week-end passé avant de revenir aux États-Unis. Elle aussi devrait retrouver un peu le plaisir de jouer avec les Valkyries, après un été à chercher en vain le ballon avec les Bleues.

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : DNP

Golden State Valkyries @ Indiana Fever : DNP

Golden State Valkyries @ Los Angeles Aces : DNP

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes