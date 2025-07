En cette période estivale, la WNBA attire beaucoup les regards et ce sera une nouvelle fois le cas ce soir, avec l’affiche opposant l’équipe de Caitlin Clark (Indiana Fever) à celle de Paige Bueckers (Dallas Wings).

Prévu à 19h (heure française) à Indianapolis, le match entre le Fever et les Wings sera diffusé en antenne nationale aux États-Unis. Et pour cause : il oppose Caitlin Clark à Paige Bueckers.

On parle des deux dernières n°1 de Draft. On parle de l’une des (la ?) plus grandes stars du basket féminin – Clark – et d’une jeune joueuse – Bueckers – qui confirme déjà son statut de phénomène dès sa première année en pro. Ce sera aussi la toute première fois que CC et Paige s’affrontent en WNBA.

Vous l’avez compris, cette rencontre vaut le détour.

Pick one of these WNBA PGs to build your franchise around:

❤️ = Paige Bueckers

🔁 = Caitlin Clark pic.twitter.com/NXsdWzEPLf

— I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) July 10, 2025

Elle vaut d’autant plus le détour que Bueckers monte en puissance avec cinq performances à au moins 20 points sur ses sept derniers matchs. L’ancienne star de UConn a notamment planté 27 points face au Fever fin juin, rencontre que Clark avait manquée à cause d’une blessure à l’aine. Caitlin veut définitivement laisser ce bobo derrière elle en sortant une perf’ XXL ce soir, comme elle avait pu le faire contre le New York Liberty il y a mois, avec 32 points pour son retour d’un pépin au quadriceps.

La rencontre très attendue de ce dimanche rappellera également des souvenirs de leur affrontement du 5 avril 2024, lors du Final Four de la March Madness féminine. Caitlin Clark (21 points, 9 rebonds, 7 passes) avait pris le dessus sur Paige Bueckers (17 points) avec une victoire étriquée d’Iowa face à UConn (71-69). Quelque chose nous dit que Bueckers n’a pas oublié ce terrible scénario…

Vainqueure de la Commissioner’s Cup et capitaine pour le All-Star Game WNBA, Caitlin Clark voudra montrer à la phénoménale rookie des Wings que c’est bien elle la patronne. Quant à Paige Bueckers, également All-Star, elle veut confirmer sa bonne dynamique du moment avec Dallas, et devrait pouvoir compter sur le retour de sa coéquipière Arike Ogunbowale (blessée fin juin) pour aller chercher un gros résultat.

Allez, on se donne rendez-vous à 19h ce soir, spectacle garanti à Indianapolis !

