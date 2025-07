Mathias Lessort forfait pour l’EuroBasket 2025

Coup dur pour l’Équipe de France de basket puisque Mathias Lessort est d’ores et déjà forfait pour l’EuroBasket 2025, avant même que la liste définitive des participants à cette compétition ne soit dévoilée.

Victime d’une grave fracture de la jambe en fin d’année 2024, l’intérieur du Panathinaïkos a tenté un retour à la compétition pour le Final Four de l’Euroligue, mais l’intérieur n’était pas totalement remis de ce pépin physique et a de nouveau dû être mis sur la touche. Les staffs médicaux du Pana et de l’Equipe de France ont donc décidé qu’il valait mieux ne pas prendre de risque. Le natif de Fort de France, en Martinique, ne participera donc pas à l’EuroBasket 2025 et sera remplacé dans la liste des pré-sélectionnés par Yoan Makoundou.

Communiqué officiel : Mathias Lessort ne pourra pas participer à l’@EuroBasket.

Il est remplacé dans la liste des 18 pré-sélectionnés par Yoan Makoundou. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 13, 2025

Makoundou, prêté en Turquie par l’AS Monaco la saison passée, compte 13 sélections sous le maillot tricolore, et aura la charge d’assurer à l’intérieur, en l’absence de Mathias Lessort donc, mais aussi de Rudy Gobert et Victor Wembanyama, également forfaits pour cette compétition. Les trois pivots ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ne font donc pas partie de cette liste et les petits nouveaux vont devoir montrer qu’ils ont de quoi assurer la relève.

Source texte : Equipe de France de basket